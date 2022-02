Biurowce, galerie, osiedla, sklepy... Paczkomaty InPost w zupełnie nowych lokalizacjach

InPost, podążając za klientem, wchodzi do biurowców i centrów handlowych. W stołecznej Galerii Renova firma uruchomiła punkt z paczkomatem, w którym można odebrać i nadać przesyłkę w godzinach otwarcia obiektu. Czy paczkomaty dołączą do grona częstych najemców obiektów handlowych? - Kluczowa jest lokalizacja, a nie funkcja budynku - zapewnia Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost.

InPost sukcesywnie powiększa sieć paczkomatów o nowe lokalizacje - na zewnątrz i wewnątrz budynków.

Paczkomaty® InDoor mogą funkcjonować zarówno 24/7 – gdy dostęp do danej lokalizacji na to pozwala – jak i w opcji z ograniczoną dostępnością.

- Funkcja miejsca w którym umieszczamy paczkomaty ma drugorzędne znaczenie. Priorytetem jest lokalizacja zgodna z oczekiwaniami i potrzebami klientów bez względu na to, czy dysponujemy miejscem na zewnątrz czy wewnątrz budynku. Chcemy być i jesteśmy wszędzie tam, gdzie paczkomatu potrzebuje nasz klient. Jeżeli w przyszłości pojawi się podobne zapotrzebowanie to będziemy wykorzystywać wszystkie odpowiednie i dostępne lokalizacje - wyjaśnia Wojciech Kądziołka, rzecznik prasowy InPost. – W tym przypadku urządzenie postawione w galerii to paczkomat InDoor, który jest formatem urządzeń rozwijanych od 2020 roku z przeznaczeniem instalacji wewnątrz budynków - dodaje.

Zgodnie z przyjętą strategią InPost, paczkomaty InDoor są stawiane, m.in. w biurowcach, obiektach handlowych, w blokach czy innych obiektach usługowych i mieszkalnych. - Paczkomaty będą wszędzie tam, gdzie oczekuje tego ich użytkownik - podkreśla Wojciech Kądziołka.

Przypomnijmy, w styczniu br. InPost rozpoczął również pilotaż paczkomatów typu InDoor w sklepach Żabka. Maszyny InPost zostały dostosowane do potrzeb sieci convenience, nie eliminując możliwości odbioru przesyłki w tradycyjnej formule przy kasie.

