Biurowiec ze sklepem obok CH Posnania

Autor: poznan.wyborcza.pl

Dodano: 24 gru 2020 14:52

Nowa inwestycja ma powstać na działce przy skrzyżowaniu ulic Milczańskiej i Brneńskiej w Poznaniu. To trzykondygnacyjny budynek biurowy, z towarzyszącą funkcją usług i handlu. Handlowa powierzchnia sprzedaży będzie miała do 2 tys. mkw., czyli będzie to po prostu sklep w budynku - czytamy na portalu poznan.wyborcza.pl.