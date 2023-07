W lipcu grono najemców Galerii Copernicus powiększyło się o dwie popularne marki. Firmę biżuteryjną Pandora oraz Tchibo.

Galeria Copernicus wciąż poszerza swoją ofertę.

Tworząc tenant-mix stara się odpowiadać na indywidualne preferencje klientów.

Duńska firma biżuteryjna Pandora oraz Tchibo - niemiecką marka oferująca m.in. kawę zawitały do Galerii Copernicus.

Pandora jest kolejną marką jubilerską w szerokim portfolio Galerii Copernicus. Klienci galerii poszukujący biżuterii dla siebie, na prezent czy też na specjalną okazję mogą w jednym miejscu wybierać pośród wielu propozycji znanych polskich i zagranicznych marek biżuteryjnych takich jak Apart, Yes, W.Kruk, Jubiler Karkosik, Tous, Swiss oraz Lovisa, Bovem czy Vezzi, a to nie koniec oferty.

Sklep Pandora. Fot. Mat. pras.

Pandora jest największą na świecie marką biżuteryjną. Projektuje, produkuje i sprzedaje nowoczesną, wykonaną z wysokiej jakości materiałów biżuterię. Elementy kolekcji można dowolnie ze sobą łączyć, co daje nieskończone możliwości do wyrażania własnego stylu. Swoją działalność Pandora rozpoczęła ponad 40 lat temu jako mały sklep w Kopenhadze, a dzisiaj obecna jest w ponad 100 krajach na całym świecie. Najbardziej rozpoznawalnym produktem Pandory jest bransoletka z zawieszkami, którą można dowolnie kompletować.

Salon Pandory mieści się vis-a-vis marek Douglas i Sizeer.

Galeria Copernicus wciąż poszerza swoją ofertę. Tworząc tenant-mix staramy się odpowiadać na indywidualne preferencje klientów. Salon marki Pandora dołączy do szerokiej oferty biżuteryjnej, która już dziś jest jednym ze znaków rozpoznawczych naszego centrum. Jestem przekonany, że każda klientka czy klient znajdzie tutaj biżuterię w swoim stylu i budżecie – mówi Tomasz Górski, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle.

Tchibo Pop-up Store. Fot. Mat. pras.

Marka Tchibo to unikalne połączenie produktów z kategorii tematycznych: moda, sport, akcesoria do domu, kuchni i ogrodu oraz sklepu z doskonałą kawą. W sklepie Tchibo Pop-up Store otwartym w Galerii Copernicus w Toruniu znajdą się produkty z różnorodnych kategorii oferowane w outletowych cenach. Wśród asortymentu sklepu można znaleźć wygodne i stylowe ubrania, wyprodukowane z wysokiej jakości, zrównoważonych materiałów oraz sprzęt domowy wyprodukowany z materiałów pochodzących z recyklingu.

Tchibo Pop-up Store. Fot. Mat. pras.

Marka wyselekcjonowała również szereg artykułów dla domu, takich jak stylowe dekoracje i produkty wyposażenia wnętrz, np. pościele w oryginalne wzory. Do tego bogaty wybór doskonałej kawy, jak również wszystko to, co jest potrzebne do jej zaparzenia.

Salon Tchibo Pop-up Store w Galerii Copernicus to dobre połączenie produktów z wielu poszukiwanych przez klientów kategorii tematycznych oraz sklepu z kawą. Do tego cały asortyment w toruńskim salonie oferowany jest w niższych outletowych cenach - dodaje Tomasz Górski.

Tchibo Pop -up Store zlokalizowany jest w sąsiedztwie sklepu Smyk.

