Black Friday w czasach pandemii. Handel przygotowuje różne scenariusze

Widok tłumów walczących o przecenione towary są od lat synonimem wyprzedaży w ramach Black Friday, ale w tym roku sklepy są prawnie zobowiązane do zapewnienia dystansu społecznego i dodatkowych środków bezpieczeństwa. Cały handlowy świat szuka kompromisowych rozwiązań, które z jednej strony pozwolą utrzymać maksymalne środki bezpieczeństwa w sklepach, salonach i obiektach handlowych, z drugiej przyniosą oczekiwane zyski. Walmart już zapowiedział, że zamiast jednorazowej wielkiej akcji, zamierza zorganizować kilka oddzielnych wydarzeń sprzedażowych i wykorzystać do tego celu wszystkie kanały oraz narzędzia, jakimi dysponuje.

- Choć tegoroczny Czarny Piątek będzie wyglądał inaczej, klienci niezmiennie mogą liczyć na absolutnie najlepsze ceny sezonu. Nasze zaangażowanie nie uległo zmianie - zapewnił Scott McCall, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży w Walmart U.S.



Amerykański gigant nie jest w swych planach odosobniony. Do Czarnego Piątku w pandemicznych realiach przygotowują się niemal wszyscy przedstawiciele branży retail: od znanych na całym świecie marek, przez galerie i centra handlowe, po lokalne sklepy stacjonarne i e-commerce. Wszyscy dostosowują działania do aktualnych okoliczności. Redakcja PropertyNews.pl postanowiła zatem sprawdzić, jak tegoroczny Black Friday, który przypada 27 listopada, będzie wyglądał w Polsce.

Black Friday po polsku

Choć Black Friday w kraju nad Wisłą nie ma tak długich tradycji jak na innych rynkach, popularność wielkich listopadowych wyprzedaży sukcesywnie rośnie. Odwiedzalność w centrach handlowych, monitorowanych przez Retail Institute, w tygodniu kampanii Black Friday wzrasta rok do roku o około 15 proc. Największy, 20-25 proc. wzrost frekwencji odnotowują w tym okresie centra bardzo duże, mające ponad 40 tys. mkw. powierzchni wynajmu oraz te, których dominującą ofertę stanowi moda oraz usługi (+16,5 proc.).

- Co jest dość znamienne, centra małe i średnie odnotowują w tym czasie spadki frekwencji na poziomie ok -5 proc. Ich oferta jest zbudowana wokół usług podstawowych i dobowego cyklu zakupów, które nie są tego dnia na celowniku Polaków - mówi Anna Szmeja, prezes Retail Institute. - W czasie kampanii, od piątku do niedzieli, obroty najemców centrów handlowych są nawet dwukrotnie wyższe, niż w poprzedni weekend.

1

2

3

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?