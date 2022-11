Klienci, którzy odwiedzą sklep ALDI w Kosakowie skorzystają z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI.

W nowym sklepie klienci znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości.

ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, a po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w Kosakowie znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Kinga Abramik, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.