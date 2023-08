Black Red White należy do czołówki najbardziej cenionych i rozpoznawalnych marek w branży wyposażenia wnętrz. Już od ponad 30. lat oferuje swoim Klientom wysokiej jakości meble i dodatki w konkurencyjnych cenach. Otwierając marketplace zapewni swoim Klientom najszerszą na rynku ofertę produktów dla domu i ogrodu, stając się największym multibrandowym sklepem online w tej kategorii. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w branży w Polsce.

Marketplace Black Red White to idealne miejsce dla osób, które poszukują wysokiej jakości produktów dla domu w przystępnych cenach. Wśród szerokiej oferty można znaleźć meble do wszystkich domowych pomieszczeń, meble ogrodowe, akcesoria i dekoracje, a także urządzenia AGD. Słowem wszystko, co związane z wyposażeniem domu, mieszkania oraz ogrodu. Oferta z dnia na dzień staje się coraz szersza, a już na koniec roku liczba nowych produktów sięgnie nawet 100 tysięcy. To wynik rozpoczęcia współpracy z blisko 70 nowymi partnerami, a liczba ta stale rośnie - mówi Mariusz Nowak, dyrektor ds. E-commerce i Strategii Omnichannel.