Black Red White wydało komunikat w sprawie działalności w Rosji. Taki ma plan

"Black Red White SA rozpoczęła wycofywanie się z rynku rosyjskiego już w 2018 r.

Black Red White SA nie prowadzi sprzedaży mebli na rynku rosyjskim ani białoruskim.

Black Red White SA posiada mniejszościowy pakiet udziałów w BRW – Mebel Sp. z o. o. z siedzibą w Bałabanowie (Rosja).

BRW – Mebel Sp. z o. o. jest w likwidacji operacyjnej od 2020 r. oraz jej udziały są w procesie sprzedaży.

BRW – Mebel Sp. z o. o. ma jeden sklep w Rosji, który jest również w trakcie likwidacji.

Inne sklepy w Rosji używające logo firmy nie należą (i nie są powiązane) do Black Red White SA i bezprawnie posługują się znakami towarowymi. Black Red White SA podjęła w tym zakresie kroki prawne.

Black Red White SA posiada 60% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Zagraniczne BRW-Brześć Sp. z o.o.

Black Red White SA zwróciła się do zarządu Przedsiębiorstwa Zagranicznego BRW-Brześć Sp. z o.o. o zaprzestanie działalności w Rosji w zakresie sprzedaży mebli".



"Jednocześnie podkreślamy, że zarząd Black Red White SA jednoznacznie potępia inwazję Rosji na Ukrainę. Od początku wojny firma wspiera aktywnie uchodźców w kraju. Przekazała m.in. 1500 materacy do podmiotów organizujących miejsca noclegowe. Wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które przyjęło pod swoje dachy dzieci z ukraińskich domów dziecka. Dotychczasowa wartość pomocy jest na poziomie 1 mln PLN" - czytamy w komunikacie.

Black Red White to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją mebli. Działa od 1991 roku. Zarząd spółki znajduje się w Biłgoraju.