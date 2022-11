W związku z rozpoczętym właśnie tygodniem listopadowych wyprzedaży Biedronka rozbiła bank z okazjami: dziesiątki produktów można dostać w wyjątkowo niskich cenach.

Oferta Biedronki jest atrakcyjna na co dzień, ale w ramach Black Week nasi klienci znajdą jeszcze więcej wyjątkowych okazji.

Wiele produktów będzie dostępnych w bardzo dobrych cenach. W tym tygodniu warto odwiedzić sklep Biedronka, by na własne oczy przekonać się, że zakupy u nas to ciąg niecodziennych promocji dających wiele oszczędności. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne - mówi Piotr Konopko, dyrektor handlowy w sieci Biedronka.