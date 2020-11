Black Week w pandemii? Sklepy coraz kreatywniej podchodzą do promocji

Przeceny mające trwać tradycyjnie jeden dzień (tj. 27 listopada), wypierają akcje rozciągnięte na weekend, tydzień, a nawet kilka tygodni. W najbliższych dniach należy się więc spodziewać akcji zaczynających się od słowa "Black" i to pomimo ograniczeń w zakupach, zapowiadają przedstawiciele branży.

Tym bardziej, że handlowcy, a przynajmniej ci, którzy wciąż mogą działać, szukają sposobów na to, aby zmniejszyć swoje straty i wyprzedać góry towaru leżące na półkach. Przykład płynie z Nowych Czyżyn w Krakowie. To jedno z nielicznych centrów handlowych w Polsce, które rusza już dziś z akcją Black Week. Potrwa ona aż 7 dni, od 23 do 30 listopada.

- Ponad połowa oferty, tj. blisko 40 sklepów, punktów usługowych oraz lokali gastronomicznych jest czynne w naszej galerii. Znaczna część z nich postanowiła nie tracić sezonu i startuje z promocjami, tak jak było to zaplanowane. "Black Week" odbędzie się więc po raz pierwszy w zaostrzonym rygorze sanitarnym, który teraz obowiązuje w centrach handlowych - mówi Anna Brzozowska, przedstawicielka właściciela Nowych Czyżyn.

Taki ruch marek nie powinien zresztą dziwić. Dla wielu sklepów to szansa na odbicie się w listopadzie, tym bardziej, że popularność Black Friday oraz pokrewnych akcji nie słabnie. Wręcz przeciwnie, w minionych latach to handlowe "święto" generowało w sklepach nawet dwukrotnie wyższe obroty, pobudzało także sprzedaż przed mikołajkami oraz świętami.

I chociaż pandemia skłania nas do oszczędzania, to jak pokazują najnowsze badania UCE RESEARCH i SYNO Poland dla sklepu internetowego Złote Wyprzedaże, tylko 21 proc. Polaków nie planuje w tym roku zakupów na listopadowych przecenach. Ponad 21 proc. się póki co waha, nie wiedząc, ile może wydać na zakupy w tym czasie. Ci, którzy skłonni są wydać, wydają średnio ok. 500 zł.

- Popularność akcji Black nie maleje mimo pandemii. I chociaż część tegorocznych zakupów przeniesie się do online, to sklepy stacjonarne nie rezygnują z promocji, licząc, że klienci szukający okazji trafią także do nich. Sprzyja temu zauważalny trend oszczędzania, a także fakt, że - jak podaje Deloitte - aż 45 proc. Polaków robi znów zapasy. Przeceny, promocje oraz rabaty są taką okazją, aby za mniej kupić więcej, także na zapas - mówi Brzozowska.

To w Nowych Czyżynach oznacza spadek cen nawet o 30-70 proc. Na liście sklepów, które organizują w tym roku Black Week znaleźć można m.in. Rossmann, Vision Express, Mydlarnię u Franciszka, Ziaja, Yves Rocher, Maxi ZOO, Kodano Optyk czy Świat Książki. Zniżki czekać będą także m.in. u fryzjera Jean Louis David, a także w restauracjach m.in. KFC, Domino's Pizza czy Sevi Kebab.

- Należy się spodziewać różnych form promocji. Część sklepów decyduje się na znaczną obniżkę cen, licząc, że tym przyciągnie klienta. Pojawią się także inne formy rabatowe, np. na drugą rzecz. Dla przykładu sklep zoologiczny przygotował promocje sięgające 80 proc., a Kodano Optyk -50% na wszystkie okulary - wylicza Brzozowska.