W dniach 25-26 listopada NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza na zakupy z czarnymi rabatami oraz do udziału w akcji z upominkami.

NoVa Park rozpieszcza swoich klientów tej jesieni.

Warto w dniach 25-26 listopada zapolować na diamenty i zgarnąć nagrody.

Obowiązują limity dzienne wydawanych nagród.

W dniach 25-26 listopada w godz. 13.00-19.00 warto zajrzeć do Punktu Obsługi Akcji NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim, z dowodem potwierdzającym zakup na kwotę min. 150 złotych i wziąć udział w polowaniu na diamenty! Nagroda jest uzależniona od kryształu, który się wybierze. Każdy ma tylko 30 sekund, aby zerwać ten najbardziej wartościowy!

Czekają: akcesoria do domu, vouchery do restauracji i inne gadżety; zestawy kosmetyków, akcesoria do domu lub gry planszowe; karty podarunkowe o wartości 50 złotych; karty podarunkowe o wartości 100 złotych.

Adidas – 50 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt;

– 50 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt; Change Lingerie – 40 proc. rabatu na wszystko;

– 40 proc. rabatu na wszystko; Giacomo Conti – do 75 proc. rabatu na wybrane produkty;

– do 75 proc. rabatu na wybrane produkty; Pandora – 20 proc. rabatu na wybrany asortyment;

– 20 proc. rabatu na wybrany asortyment; Sinsay – 20 proc. rabatu na wszystko;

– 20 proc. rabatu na wszystko; Wojas – 20 proc. rabatu;

– 20 proc. rabatu; Ziaja – 25 proc. rabatu na cały asortyment.

Wpadnij do NoVa Park na Black Weekend i wygrywaj nagrody! Zrób zakupy za min. 150 złotych i weź udział w połowie diamentów! W puli czeka na Was aż 220 nagród, w tym nagrody rzeczowe i karty podarunkowe! Zapraszamy do udziału w akcji – mówi Anna Szcześniak, starszy specjalista ds. marketingu NoVa Park.

Promocje naprzygotowało ponad 40 sklepów obecnych w, w tym m.in.:

Wydarzenie odbędzie się na poziomie 0, przy windzie panoramicznej. Obowiązują limity dzienne wydawanych nagród.

