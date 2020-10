Blisko 1,5 tys. mkw. dla znanych marek. Lista najemców Galerii Wiślanka coraz dłuższa

New Yorker, Sizeer, Wojas i Tatuum to kolejne marki, które zdecydowały się dołączyć do portfolio Galerii Wiślanka. Salony nowych najemców zajmą łącznie blisko 1500 mkw. powierzchni.

Licząca 80 sklepów i punktów usługowych Galeria Wiślanka, od chwili rozpoczęcia procesu komercjalizacji przez firmę Mallson Polska, oceniania była przez najemców jako jeden z projektów handlowych w kraju z największym potencjałem.

- Otwarcie Galerii Wiślanka będzie bez wątpienia jednym z największych tegorocznych wydarzeń na rodzimym rynku centrów handlowych. Cieszy nas to, że od początku rozpoczęcia procesu komercjalizacji, najemcy oceniali Galerię Wiślanka jako stabilnego i dobrze rokującego na przyszłość partnera biznesowego. Dzięki temu udało się zrealizować główne nasze zamierzenie, jakim było otwarcie w Żorach pierwszego wielosalowego kina Helios oraz salonów marek dotychczas niedostępnych w mieście, czego najlepszym przykładem będą sklepy New Yorker, Sizeer, Wojas oraz Tatuum – mówi Teresa Jonas, prezes zarządu Wiślanka S.A.

Salon marki New Yorker zajmie w Galerii Wiślanka lokal o powierzchni blisko 1000 mkw., w którym klienci znajdą zarówno odzież, jak i dodatki. New Yorker od lat należy do przodujących przedsiębiorstw w sektorze mody młodzieżowej w Europie. Asortyment brandu tworzą rozpoznawalne marki własne. Niezwykle popularne linie Fishbone i Fishbone Sister skierowane są w szczególności do ludzi młodych, pragnących podkreślić swoją osobowość poprzez styl streetwear. Kolekcje Amisu i Smog przeznaczone są dla kobiet świadomych najnowszych trendów, lubiących wyróżniać się poprzez stylowe ubrania. Marka Censored oferuje bieliznę nocną, biustonosze i gorsety. Z kolei asortyment linii Swimmwear tworzą stroje kąpielowe uzupełnione bogatym wachlarzem letnich dodatków.

Salon New Yorker stanowić będzie doskonałe dopełnienie zestawu najemców oferujących modę zgodną z obowiązującymi tendencjami na całym świecie, do których należą m.in.: Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay, Orsay, Diverse, Greenpoint, Vistula, Wólczanka czy Bytom.

Mieszkańcy Żor długo czekali także na otwarcie pierwszego w mieście salonu sieci Sizeer. Sklep zajmie w Galerii powierzchnię 150 mkw. Sizeer to multibrandowa sieć z topowymi sneakersami, streatwearem i akcesoriami od najlepszych światowych marek, tj.: Nike, adidas, Puma, New Balance, Reebok, Timberland, Asics, Vans czy New Era. Doświadczeni trend-selekcjonerzy dbają o to, aby oferta sklepów stacjonarnych zawsze była zgodna z najnowszymi trendami i aktualnym wzornictwem, które przyciągają klientów szukających asortymentu podkreślającego indywidualność.

