Blisko 2 tony ubrań od klientów outletów Factory - to efekt akcji Neinver

Blisko 2 tony ubrań przynieśli klienci Factory w ramach wielkiej zbiórki, organizowanej w sieci outletów. Jak sami podkreślali, akcja zorganizowana przez NEINVER dała im okazję, by zrobić porządki w szafie, a przy tym wspierać ważny cel pomocy uchodźcom i ochrony środowiska naturalnego. Zebrana odzież zyska teraz drugie życie w butikach cyrkularnych, a część dochodu z ich sprzedaży zasili konto Fundacji Ocalenie.

W ramach zbiórki można było oddać ubrania na różne pory roku, dla różnych grup wiekowych. Warunkiem było tylko, by przekazane tekstylia były wyprane i kompletne.

Część pieniędzy ze sprzedaży ubrań zebranych w pięciu outletach Factory zasili konto Fundacji Ocalenie, pomagającej budować nowe życie w Polsce uchodźcom, emigrantom i repatriantom – kobietom, mężczyznom i ich dzieciom.

- Neinver jest firmą, która od lat prowadzi działania biznesowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a szczególna dbałość o środowisko naturalne i dobre funkcjonowanie społeczności zarówno w lokalnej, jak i globalnej skali, są naszymi priorytetami - mówi Natalia Wiśniewska, Marketing Manager Neinver w Polsce.

- Powodzenie wielkiej zbiórki odzieży w Factory pokazuje, że nasi klienci to ludzie zaangażowani, empatyczni i otwarci, którym bliskie są wartości propagowane przez naszą firmę - wymienia przedstawicielka Neinver.

Chęć pomocy uchodźcom i domowe porządki idą w parze

Klienci przynosili ubrania niemal dla wszystkich grup wiekowych, na różne pory roku – dla kobiet, mężczyzn i dzieci. To kurtki, płaszcze, spodnie, bluzki, swetry, sukienki, ale również buty i akcesoria. Ich motywacja była podobna: chęć pomocy uchodźcom, połączenie porządków domowych ze szczytnym celem i ochrona środowiska. Podczas akcji przyjmowane były tylko ubrania, które nie zostały zniszczone – nowe lub nienoszące śladów zużycia, bez dziur, defektów czy plam i co ważne, wyprane i kompletne.

Drugie życie tekstyliów

Teraz zebrana odzież, buty i akcesoria trafią do partnera akcji - „Ubrania do oddania”, gdzie po specjalnej selekcji zostaną wystawione w butikach cyrkularnych. Tam znajdą nowych nabywców, a Fundacja Ocalenie otrzyma złotówkę za każdy kilogram przekazanej odzieży.

Jak pokazują statystyki, w Polsce produkuje się ponad 2 mln ton odpadów tekstylnych rocznie. „Ubrania do oddania” uratowały dotąd 810 ton niepotrzebnych ubrań, wprowadzając je do ponownego obiegu w butikach cyrkularnych. Dzięki sprzedaży, na konto organizacji pomocowych trafiło do tej pory 810 tysięcy złotych.

Akcję zorganizowano we wszystkich centrach Factory. Najwięcej ubrań zgromadzono w Factory Kraków oraz w warszawskim Factory Annopol.