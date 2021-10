Blisko 5 mld zł sprzedaży, 22,5 mln klientów i 163 mln wizyt na stronie IKEA.pl. Szwedzki gigant podsumował rok w Polsce

Sprzedaż IKEA Retail w Polsce w 2021 roku wyniosła blisko 5 mld zł

W minionym roku sklepy szwedzkiej sieci odwiedziło blisko 22,5 mln osób

Na stronie IKEA.pl odnotowano ponad 163 mln wizyt

– Rozpoczynając rok finansowy 2021 z jednej strony zakładaliśmy, że będzie to okres niepewności spowodowanych pandemią COVID-19 oraz ryzykiem pojawienia się kolejnych lockdownów, lecz z drugiej strony wierzyliśmy, że będzie to także czas nowych szans i możliwości, w tym dla dalszej transformacji cyfrowej - mówi Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. (...) - Zainwestowaliśmy zarówno w stacjonarną, jak i cyfrową sprzedaż, rozwijaliśmy usługi zdalnego planowania i sprzedaży. Przygotowaliśmy jeszcze lepszą ofertę dla tych, którzy cenią jakość i niskie ceny, pomagając im zrealizować marzenia dotyczące lepszego życia w domu - dodaje. Karin Sköld podkreśla, że 9-procentowy wzrost sprzedaży to imponujący wynik. (...) - Osiągnęliśmy go pomimo trudnego okresu pandemii, zakłóceń w międzynarodowym systemie frachtu morskiego, przy ograniczonej dostępności niektórych surowców i braku kierowców w całej Europie – podsumowuje.

Cyfrowa transformacja i wzrost sprzedaży online

W minionym roku finansowym blisko 22,5 mln osób odwiedziło 12 sklepów IKEA w 10 polskich miastach, w tym najnowszą lokalizację firmy w Szczecinie. Ponadto, na stronie IKEA.pl odnotowano ponad 163 mln wizyt. Pandemia i powiązanie z nią restrykcje przyśpieszyły tempo zmian zachodzących w handlu, a co za tym idzie miały istotny wpływ na cyfrową transformację IKEA. Zmiany wprowadzone w sklepach, tak aby mogły one również spełniać funkcję punktów realizacji zamówień oferujących usługi zdalnego planowania, przebudowa strony IKEA.pl i dalsze wdrożenia aplikacji mobilnych IKEA skutkowały wzrostem udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży do poziomu 29 proc. w roku finansowym 2021 w porównaniu do 20 proc. w roku poprzednim.