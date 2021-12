Blue City w Warszawie z Bożonarodzeniowym Jarmarkiem

W tym roku Jarmark rozpoczyna się 6 grudnia i będzie trwał prawie do samej gwiazdki, bo aż do 23 grudnia.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Blue City czynny będzie codziennie, od poniedziałku do soboty od 10 do 22, oraz w niedziele handlowe, które w grudniu przypadają 12 i 19 grudnia.

Jarmarki bożonarodzeniowe są nieodłącznym elementem okresu przedświątecznego. Podobnie jak choinka, przybyły do nas z Niemiec i szybko się u nas "zadomowiły". Organizowane są na największych placach miast, ale również w centrach handlowych.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Blue City na stałe wpisał się do przedświątecznego kalendarza. Jest zapowiedzią zbliżającej się gwiazdki i okazją do zakupienia tego, co powinno znajdować się na wigilijnym stole oraz dekoracji świątecznych, bombek i lampek choinkowych.

Na jarmarku w Blue City będzie można spróbować, kupić lub zamówić regionalne specjały: ryby, pasztety rybne, pasztety podlaskie, pierogi, uszka, barszcz, bigos, swojskie wędliny z wieprzowiny, wołowiny, gęsi i kaczki. Na straganach znajdą się również – sery kozie, korycińskie, góralskie, alpejskie, a także masło i śmietana. Nie zabraknie pieczywa na zakwasie i domowych ciast. Jak co miesiąc wśród wystawców znajdą się pszczelarze, oferując miody ze swoich przydomowych pasiek. Będzie można zaopatrzyć się w wino oraz tradycyjne przygotowywane według staropolskich receptur nalewki.

Wszystkie proponowane produkty pochodzą z takich rejonów Polski jak np. Pomorze, Podlasie, Warmia, Mazury i Roztocze. Na jarmarkach w Blue City od lat swoje stosika mają m.in. Gospodarstwo Rodzinne Gremza z Korycina, Gospodarstwo Ekologiczne Sabina i Mieczysław Mąka, Bacówka na Wójciźnie, firma Bartlowizna, Swojskie Jadło z Podlasia oraz Zagroda Roztocze. Natomiast produkty zagraniczne w postaci słodyczy, herbat i innych produktów spożywczych zaoferują wystawcy z Węgier, Azerbejdżanu i Grecji.