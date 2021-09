Blue City wraca do eventów

Blue City ze zdwojoną energią i pomysłami szykuje się na jesień.

Odpowiadając na potrzeby klientów, którzy oczekują powrotu do normalności, wznawia organizowanie wydarzeń specjalnych.

- Nasi klienci są spragnieni normalności. Poszukują dobrej rozrywki i ciekawych sposobów na spędzanie wolnego czasu. Dlatego postawiliśmy wznowić organizowanie wydarzeń, z których Blue City słynie, a także zaproponować nowe atrakcje. Staraliśmy się dobrać je tak, by odpowiadały oczekiwaniom lokalnej społeczności, a przede wszystkim rodzinom z dziećmi. Oczywiście w dalszym ciągu klienci i pracownicy centrum są zobowiązani do noszenia maseczek i zachowania środków ostrożności – mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City Sp. z o.o. i dodaje: – Od początku wakacji obserwujemy sukcesywny wzrost frekwencji klientów. O ile w lipcu nasze centrum odwiedziło 8 proc. więcej klientów niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku, to w sierpniu liczba klientów rok do roku wzrosła o 15 proc. Mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma, a nasze eventy przyciągną jeszcze więcej osób.

Fani robienia zdjęć i kreatywnego spędzania czasu z pewnością docenią interaktywną wystawę Selfie Space. Wydarzenie oferuje aż siedem unikatowych przestrzeni do tworzenia niezwykłych zdjęć i filmów, które na Instagramie czy nagraniach na TikToku będą wyglądać wyjątkowo atrakcyjnie. Wśród nadchodzących propozycji eventów dla dzieci jest Kolejkoland, czyli serpentyny torowisk z miniaturowymi pociągami i wyjątkowymi efektami dźwiękowymi

i wizualnymi. Wybrane strefy makiety będą interaktywne i przystosowane do sterowania kolejkami przez zwiedzających.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do Blue City wraca taneczne show Egurrola Dance Studio i konkurs Egurrola Cup, podczas którego na scenie występować będą najlepsi tancerze zespołów i grup turniejowych prezentując się w disco, tańcu jazzowym i hip hopie.

Centrum będzie również organizowało znane i lubiane przez klientów kiermasze

i targi. Podczas Jarmarków Produktów Regionalnych wszyscy zwolennicy naturalnych produktów spożywczych zakupią je prosto od producentów. Na Kiermaszu Sztuki i Rękodzieła będzie można nabyć rzemieślnicze przedmioty z duszą, a podczas Targów Mody Polskiej SHOP LOCAL! oryginalne, bo produkowane przez polskich projektantów ubrania i akcesoria.

Blue City jest jednym z liderów oferty rozrywkowo-rekreacyjnej w Polsce. W centrum działa nowoczesne Kino Helios, największy w Polsce, bogato wyposażony klub fitness FIT/One, jedyne w Polsce centrum rozrywki TEPfactor, sala zabaw dla dzieci Inca Play i inne miejsca rozrywki. Ta grupa najemców oraz restauracje najdłużej czekały na uruchomienie po kolejnych falach pandemii. Zapewniając bezpieczeństwo na najwyższym poziomie, odzyskują dawne zainteresowanie.