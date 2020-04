Blue City wspiera sąsiadów

W czasie pandemii i przymusowego pozostawania w domu wiele starszych i chorych osób znalazło się w trudnej sytuacji. Dlatego to właśnie dla tej grupy lokalnej społeczności Blue City zorganizowało pomoc.

- W dzielnicy Ochota seniorzy stanowią niemal 27 proc. wszystkich mieszkańców. Wielu z nich jest samotnych i schorowanych. Ośrodek Pomocy Społecznej ma ograniczone środki, za to niemałą bazę wiedzy, komu potrzebna jest pomoc. Gdyby nie wolontariusze, różne firmy i organizacje, wsparcie kierowane do naszych podopiecznych byłoby po prostu skromniejsze. Dzięki sponsorom i współpracujących z nami organizacjom możemy docierać z pomocą szybciej i do większej liczby osób. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomagają nam pomagać – mówi Rajmund Kowalczyk, Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym Ośrodka Pomocy Społecznej na warszawskiej Ochocie.

Na pomoc swoim „najstarszym sąsiadom” ruszyło Blue City, które u swojego najemcy -

Poprawki Krawieckie zamówiło uszycie z bawełny medycznej 200 wielorazowych maseczek ochronnych z kieszonką na wymienny filtr i przekazało je Ośrodkowi w celu zabezpieczenia pracowników oraz seniorów. Do akcji Blue City dołączyły również drogerie Super-Pharm

i Hebe, które dostarczyły Ochockiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej najpotrzebniejsze środki higieniczne. Z inicjatywy współpracującej z Blue City agencji marketingu zintegrowanego Communication Unlimited, seniorom z Ochoty swoje produkty (papier toaletowy, ręczniki papierowe i chusteczki) przekazała firma Velvet Care.

- Od lat wspieramy lokalną społeczność, koncentrując swoje działania na najmłodszych. Teraz postanowiliśmy zająć się najstarszymi. W tym trudnym czasie pomoc i solidarność społeczna mają również bardzo duże znaczenie psychologiczne. Dzięki temu osoby znajdujące się w trudnym położeniu mogą poczuć, że nie są same – mówi Krzysztof Sajnóg, dyrektor marketingu Blue City.