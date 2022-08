Blue City z propozycją dla fanów wtórnego obiegu odzieży

Re_store to marka, która stawia na unikalny koncept second handu.

W sierpniu 2022 roku otworzy swój drugi salon stacjonarny – w Blue City w Warszawie.

Sklepy z ubraniami z odzysku stają się coraz popularniejsze.

W połowie sierpnia 2022 roku marka Re_store otworzy swój sklep o powierzchni 177 mkw. w centrum handlowym Blue City. Idea marki skupia się na wtórnym obiegu i recyklingu odzieży. Swoim klientkom i klientom oferuje przestrzeń i możliwość sprzedaży używanych lub nowych ubrań za gotówkę lub vouchery na zakup odzieży używanej w sklepie Re_store i na www.restore.com.pl.

Koncept Re_store, za pomocą sieci smart kontenerów zlokalizowanych w galeriach handlowych i miejscach publicznych, praktykuje system take-back, a także oferuje usługi Raas (resale as a service), dzięki którym odzież po sortowaniu i oczyszczeniu sprzedawana może być w sklepach sieciowych jako side by side pod marką Re_store.

Pozyskiwanie odzieży z drugiej ręki, jej wtórny obieg oraz recykling są obecnie jednymi z najsilniej odznaczających się trendów wśród pokolenia Z. Jego przedstawiciele wzorują się na modzie Millenialsów – szukają vintage’owych perełek i łączą je z ofertą odzieżową marek obecnych na rynku. Koncept Re_store stanowi zatem doskonałe uzupełnienie dotychczasowego grona najemców w Blue City. Obecność marki w drugim warszawskim centrum handlowym to również odpowiedź na potrzebę dbania o środowisko poprzez wykorzystane tego, co zostało już wyprodukowane – komentuje Ada Budynek, Leasing Manager, Associate, Retail Agency Cushman & Wakefield.W transakcji najmu pośredniczyła międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield.

Zrównoważone zakupy z Blue City i Re_store

Marka Re_store aktywnie działa na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonych zakupów i ograniczania do minimum pozyskiwania nowych produktów. Jako marka pragniemy uświadamiać społeczeństwo w zakresie ekologii i zachęcać, aby nie wyrzucali ubrań, do minimum ograniczali zakup nowej odzieży i praktykowali recykling. Aby przyczynić się do opanowania silnego konsumpcjonizmu, wPod koniec 2020r. zaproponowaliśmy rynkowi fashion nowy produkt, którym jest automatyczne urządzenie do pobierania odzieży używanej; podobny kontener będzie również zainstalowany w sklepie Re_store w Blue City. W projekcie zebraliśmy już ponad 7 ton odzieży używanej i wierzymy, że otwarcie nowego salonu naszej marki przyczyni się do dalszego rozwoju proekologicznych postaw i praktyk wśród Polaków – komentuje Mariusz Pniewski, założyciel marki Re_store.

Sklepy z ubraniami z odzysku stają się coraz popularniejsze. Kupując w nich odzież, nie tylko popieramy ideę „zero waste”, ale mamy szansę na zdobycie czegoś oryginalnego i jeszcze na tym zaoszczędzić. Rośnie też nasza świadomość ekologiczna na temat drugiego życia odzieży. Nasz nowy najemca Re_store doskonale wpisuje się w ten trend i potrzeby – mówi Anna Gut, dyrektor ds. wynajmu Blue City.

Blue City to centrum handlowo-rozrywkowe zlokalizowane na warszawskiej Ochocie, prosperujące od 2004 roku. Znajduje się w nim ponad 200 sklepów, punktów usługowych, a także 25 restauracji, barów szybkiej obsługi i kawiarni. Na trzech poziomach centrum dla konsumentów dostępne są atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz fitness klub. Obiekt otrzymał certyfikat BREEAM In-Use. Jego całkowita powierzchnia wynosi 185 tys. mkw.