Blue City z wielkim sercem dla Ochoty

Blue City od lat jest lokalnym ośrodkiem spotkań i załatwiania bieżących spraw mieszkańców Ochoty. Jako część ochockiej społeczności stara się być otwarte na jej potrzeby.

- Do niedawna swoje działania pomocowe koncentrowaliśmy na najmłodszych, współpracując z Młodzieżowym Domem Kultury „Ochota”. Wiosną zwrócił się do nas Ośrodek Pomocy Społecznej „Ochota” z prośbą o pomoc dla najstarszych mieszkańców dzielnicy. Udało nam się wtedy wspólnie z drogerią Super-Pharm, drogerią Hebe oraz firmą Velvet Care przekazać seniorom, potrzebne im produkty. Akcja ta zainspirowała nas i zachęciła do dalszego działania – mówi Ida Wrona z działu marketingu Blue City.

Stąd pomysł na nowy projekt CSR „Ochotnicy z Blue City”, dzięki któremu zarówno Blue City, jak i firmy prowadzące tu działalność będą mogły w łatwy sposób wspierać lokalną społeczność, korzystając ze swoich zasobów.

- Około 40 proc. naszych klientów to mieszkańcy Ochoty – nasi sąsiedzi. Dzięki współpracy

z wolontariuszami Ośrodka Pomocy Społecznej „Ochota”, Młodzieżowego Domu Kultury „Ochota” oraz akcji społecznej „Senior w koronie” wiemy, że dużo osób z naszego otoczenia zostało dotkniętych pandemią i potrzebuje wsparcia. Postanowiliśmy zebrać z najemcami siły i pomagać – mówi Ida Wrona.

Do akcji pilotażowej przyłączyli się: Media Markt, Super-Pharm, Crocs, Lavard, Modnisiowo oraz Poprawki Krawieckie. W przygotowanych paczkach znalazły się m.in. odzież, kosmetyki i chemia domowa, artykuły kuchenne, gry i zabawki, a także haftowane maseczki ochronne dla dzieci i dorosłych. Salon Media Markt przekazał kuchenki mikrofalowe dla dwóch seniorów, którzy nie mieli możliwości odgrzewania posiłków w domach, a każda z rodzin otrzymała również zaproszenie na dzień zabawy w Blue City – młodsze dzieci do sali zabaw Inca Play, a starsze do parku rozrywki Tep Factor.

- To budujące, że udało się przygotować paczki, chociaż darczyńcy prowadzący działalność w Blue City sami przeżywają teraz trudny okres ze względu na wprowadzane obostrzenia i ograniczenia w ich działalności. Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach uda nam się powtórzyć akcję, i z każdą kolejną przekazywać coraz więcej darów, które pomogą osobom w potrzebie stanąć na nogi w tych niepewnych czasach – podsumowuje Ida Wrona.