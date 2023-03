Sieć sklepów Stokrotka rozpoczęła współpracę z Lubelskim Węglem Bogdanka.

W wyniku porozumienia jednych z największych firm w regionie lubelskim, pracownicy Bogdanki otrzymali karty przedpłacone.

Mogą je wykorzystać na zakupy w sklepach Stokrotka.

Pracownicy LW Bogdanka otrzymali karty przedpłacone, które cyklicznie doładowywane, mogą być przeznaczane na zakupy produktów spożywczych w ponad 200 sklepach sieci Stokrotka na Lubelszczyźnie.

Rozpoczęcie współpracy z LW Bogdanka w zakresie realizacji zakupów w sklepach Stokrotka jest dla nas ważne. Na Lubelszczyźnie powstał nasz pierwszy sklep i rozpoczął się dynamiczny rozwój sieci, dzięki któremu w tym roku otworzymy 1000. placówkę. Tutaj również zaczęliśmy współpracę w nowym dla nas obszarze, skierowanym do pracodawców – mówi Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny Stokrotki.

Cieszę się, że w tym roku udało się nam dojść do długo oczekiwanego porozumienia ze związkami zawodowymi. To sprawa, która od wielu lat była przedmiotem trudnych negocjacji. Dzięki nowym rozwiązaniom, nasi pracownicy mogą od marca elastycznie realizować swoje karty lunchowe na ternie całego regionu – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Żywieniowe karty przedpłacone EDENRED umożliwiają zakup produktów spożywczych w sieci sklepów Stokrotka i punktach PHU Górnik do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Uprawniają też one pracowników Lubelskiego Węgla Bogdanka do nabycia w PHU Górnik np. gorącego obiadu jako posiłku profilaktycznego. Karty przysługiwać będą górnikom na podstawie porozumień zarządu spółki ze stroną społeczną oraz w związku z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Posiłki profilaktyczne oraz posiłki regeneracyjne, tzw. „flapsy”, są dziś normą w hutach i kopalniach nie tylko na Śląsku, ale i w całej Polsce. Wydawanie tych posiłków, regulowanych przez Kodeks pracy, dotyczy przedstawicieli zawodów pracujących fizycznie w uciążliwych warunkach oraz pod ziemią.

