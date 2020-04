Bogusz Kruszyński, Redan: Utrzymanie czynszów sprzed pandemii oznacza zamknięcie sklepów

Nadal prowadzimy negocjacje z centrami i galeriami handlowymi. Kwestia czynszów będzie musiała podlegać dalszym negocjacjom. Jeśli spadki sprzedaży w sklepach w centrach handlowych będą podobne do tych, które obecnie notują placówki przy ulicy, a to jest praktycznie pewne, to utrzymanie stawek czynszów sprzed pandemii nie jest realne i w takiej sytuacji my będziemy sklepy zamykać. Czasu jest bardzo mało – komentuje dla PropertyNews.pl Bogusz Kruszyński, prezes zarządu spółki Redan.

Czy spółka Redan, właściciel takich marek jak: Troll czy Top Secret jest gotowa na otwarcie swoich salonów w galeriach handlowych 4 maja?

Bogusz Kruszyński, prezes zarządu spółki Redan: Oczywiście otworzymy sklepy w galeriach handlowych 4 maja, pomimo że szykowaliśmy się z otwarciami na trochę późniejszy termin. Przyśpieszyliśmy prace przygotowawcze do otwarcia sklepów, bo zamykaliśmy je w marcu, a teraz mamy maj. Musimy zatem po pierwsze zapewnić środki ochrony dla pracowników i klientów oraz odpowiednio przygotować sklepy i towar do sprzedaży.

Co z umowami najmu? Od razu przystąpicie do rozmów z właścicielami galerii, by podpisać aneksy do umów? Na jaką stawkę?

BK: Nadal prowadzimy negocjacje z centrami i galeriami handlowymi. Kwestia czynszów będzie musiała podlegać dalszym negocjacjom. Jeśli spadki sprzedaży w sklepach w centrach handlowych będą podobne do tych, które obecnie notują placówki przy ulicy, a to jest praktycznie pewne, to utrzymanie stawek czynszów sprzed pandemii nie jest realne i w takiej sytuacji my będziemy sklepy zamykać. Czasu jest bardzo mało.

Jak pan ocenia ogłoszone przez rząd pakiety osłonowe?

BK: Dotychczas wdrożone rozwiązania cały czas nie są wystarczające dla zabezpieczenia utrzymania płynności w wielu branżach, w tym między innymi w detalicznej sprzedaży odzieży. Natomiast przyjęte rozwiązania są wdrażane dość sprawnie. Jak będą w praktyce działały kolejne instrumenty będziemy mogli ocenić w późniejszym czasie.

Co z waszej perspektywy, czyli Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług tak naprawdę oznacza otwarcie galerii. Czy negocjacje między rządem, wami oraz właścicielami i zarządcami galerii handlowych zrzeszonych w Związku Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów już się zakończyły?

BK: Z tego co wiemy, to rozmowy nadal trwają, jednak nie mogę wypowiadać się w imieniu ZPPHiU.