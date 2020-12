Bohoboco zniknie z rynku

- Z przykrością informujemy, że postawiliśmy kropkę w pięknie napisanej historii marki. COVID-19 nie oszczędził nas tak jak wielu innych firm na całym świecie w okresie pandemii – napisał Michał Gilbert Lach w mediach społecznościowych. Opublikował tam również film podsumowujący 11 lat istnienia firmy.

- Kochani. Ogłoszenie tej decyzji było i wciąż jest niezwykle trudne. Pożegnanie się z czymś co najpierw było marzeniem małego chłopca a potem tworzyło się to marzenie 11 lat jest emocją trudną do opisania – napisał twórca firmy.

