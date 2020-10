Bon gastronomiczny. Petycja trafiła do premiera

Organizacyjnie gastronomia jest przygotowana do jesieni. Inaczej niż w marcu.

- Marcowy lockdown nas zaskoczył, dlatego 20 marca w ramach Akademii Praktyk Gastronomicznych i Hotelarskich zrodził się pomysł stworzenia organizacji występującej w imieniu wszystkich sił gastronomii. Stowarzyszeń w branży działa sporo, ale do tej pory nie było jednej reprezentacji, która mogłaby prowadzić rozmowy z rządem i z samorządami. Dlatego już 28 lipca została zarejestrowana w KRS-ie Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej - tłumaczy Sławomir Grzyb, sekretarz generalny zarządu Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej.

Gastronomia wciąż kuleje

W związku z nowymi obostrzeniami 16 października powstał - skupiający 15 różnych organizacji gastronomicznych - sztab kryzysowy, który opracował postulaty dotyczące gastronomii. W środę 21 października złożona została petycja do premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Gowina oraz Głównego Inspektowa Sanitarnego Jarosława Pinkasa.

- Nie chcemy wychodzić z protestem na ulicę, jak na przykład branża fitness. Mamy trochę inną filozofię działania, choć w gastronomii pracuje ponad milion osób, a więc o wiele więcej niż w sektorze fitness - tłumaczy koordynator sztabu Sławomir Grzyb.

Dodaje, że gastronomia wciąż kuleje po pierwszym lockdownie, a teraz zmaga się z częściowym, ale kolejnym. ciosem.

- Dodatkowo mamy do czynienia z globalną paniką. Obroty spadły drastycznie, szczególnie po wprowadzeniu ograniczenia działalności lokali do godz. 21. Uważamy, że inaczej należy traktować restauracje i kawiarnie oraz kluby, dyskoteki i sale weselne. W tych pierwszych nie ma zabaw tanecznych, a dystans społeczny jest zachowany. To rozgraniczenie musi być dokonane - tłumaczy Sławomir Grzyb.

Jak nie zamykać lokali

Jednym z filarów postulatów, nad którymi izba pracuje, jest program „Bezpieczna restauracja”.

- Chodzi o praktyczne standardy ograniczeń funkcjonowania operacyjnego lokali w związku z epidemią. Współpracujemy m.in. z ekspertami sanepidu nad wypracowaniem modelu pracy, który spełni wymogi rządowe, ale nie ograniczy godzin otwarcia lokali - wyjaśnia Sławomir Grzyb.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?