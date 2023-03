Dziś wystartowała nowa kampania Centrum Handlowego Bonarka, która pokaże krakowskie centrum w zupełnie nowej odsłonie.

Bonarka znane krakowskie centrum handlowe.

Poza wszystkimi standardowymi funkcjami galerii handlowej, Bonarka jest bardzo aktywna społecznie i rozwija akcje dla swoich klientów.

Jedną z takich akcji jest uruchomiana właśnie kampania Fabryka Zakupowych Emocji.

Każda odsłona kampanii będzie miała swój „firmowy” produkt – made in Bonarka.

Brand hero marki został aktor filmowy i teatralny Dawid Ogrodnik.

Oferta sklepów, nowy komfort przestrzeni, łatwy dojazd, duży wybór towarów czy oferowane promocje to nie najważniejsze atuty Bonarki, lecz jedynie komponenty składające się na jej firmowy produkt, czyli emocje i doświadczenia związane z zakupami oraz wizytą w centrum. Bonarka staje się Fabryką Zakupowych Emocji, Sprzedawcą wrażeń, Producentem najlepszego i unikalnego doświadczenia zakupowego oferowanego na rynku.

- Zakupy to emocje. Tak naprawdę nie kupujemy ubrań, butów, książek czy zabawek, lecz emocje im towarzyszące oraz wpływ, jaki mają na nas i nasze otoczenie. „W tym będę wyglądać świetnie”, „to coś, co zwróci uwagę”, „to wywoła uśmiech na jej twarzy”, „dzięki temu poczuję się pewniej” – takie myśli i emocje często towarzyszą naszym zakupowym wyborom. Wizyta w centrum handlowym to dopiero początek wrażeń i radości, jakie sprawiamy sobie i innym. O tych wrażeniach i doświadczeniach chcemy opowiedzieć w naszej nowej, długofalowej kampanii – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager CH Bonarka. - Chcemy pokazać, że emocje to firmowe produkty Bonarki. Osią nowego pozycjonowania, komunikacji we wszystkich kanałach, w tym reklamy będzie Bonarka, właśnie jako Fabryka emocji, a nie centrum handlowe – dodaje.

Twarzą nowej kampanii Bonarki został Dawid Ogrodnik – wielokrotnie nagradzany i utalentowany polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, absolwent krakowskiej PWST, który w kolejnych odsłonach wcieli się w bohaterów, o różnych stylach i osobowościach. Elementem zapowiadającym jej start była dwutygodniowa akcja polegająca na przejęciu przez Dawida „hakera” Ogrodnika profilu Bonarki w mediach społecznościowych i zabawa z fanami, wkręcenie ich w przejęcie profilu i dywagacje kim jest tajemniczy Dawid. Wszyscy mówili o hakerze Dawidzie, który przejął media społecznościowe Bonarki. Akcja była szeroko komentowana przez najemców centrum, media i inne centra handlowe w Krakowie. W pierwszy tygodniu akcji Bonarka odnotowała blisko 500 proc. wzrostu zasięgu. Do tej pory wpis zdobył ponad 2 tysiące reakcji i kilkaset komentarzy.

W naszym nowym pozycjonowaniu sięgnęliśmy po emocje i unikalne doświadczenia zakupowe, które leżą w DNA Bonarki oraz są swego rodzaju esencją wszystkich cech naszej marki. Dawid Ogrodnik ze swoją artystyczną wrażliwością, różnorodnością emocji, wcieleń i nieoczywistą, bogatą osobowością staje się doskonałym ucieleśnieniem wizerunku naszego centrum – mówi Dominik Piwek, Head of Marketing i PR NEPI Rockcastle.

Pierwsza, wiosenna odsłona kampanii bazuje na potrzebie zmiany, którą mamy po długim, zimowym okresie. A nic tak nie pobudza do życia, jak „świeży look i trochę szpanu na dzień dobry”. Bonarka będzie pierwszym centrum handlowym, który stworzyła swój firmowy produkt – unikalny i limitowany, zapewniający pozytywne wrażenia. Jest nim „Wielomodowa mieszanka outfitów i casualowych dodatków gwarantująca apetyczny look i zazdrosne spojrzenia na ulicy” – zawarta w pudełku musli FIU FIU musli to mieć made in Bonarka.



Nowa kreacja jest twistem brandingowym. W pomyśle na pozycjonowanie marki, w sposobie budowania jej narracji oraz stylu prezentacji. To wariacja na temat klasycznej reklamy produktowej lat 60-tych i 70-tych. Pełna dosłowności i sugestywności w obrazie oraz umowności i przewrotności w języku. Jest tutaj wszystko co potrzeba. Producent i jego „emocjonalny” produkt. Odpowiednio nazwany, konfekcjonowany i sygnowany wizerunkiem Brand Hero. Chcieliśmy odejść od uniwersalnej lifestylowej poetyki reklam galerii handlowych na rzecz prostego, acz dwuznacznego przekazu, w którym reklamowane produkty są metaforą emocjonalnych benefitów marki – mówi pomysłodawca strategii Łukasz Mikoda z Firmy Reklamowej Kuc.

Limitowaną serię produktów made in Bonarka można zdobyć w akcjach samplingowych prowadzonych w kinie, podczas happeningu w centrum handlowym, konkursach w mediach społecznościowych oraz w aplikacji Bonarki „SPOT”. Całą kampanię można śledzić na stronie madeinbonarka.pl.

Bonarka jako FABRYKA ZAKUPOWYCH EMOCJI zapytała dorosłych Polaków czy w życiu są emocjonalni czy raczej racjonalni? Jakie emocje chcieliby najczęściej odczuwać, a jakich unikać. Wyniki przeprowadzonego w lutym br. badania* wskazują, że nasi rodacy częściej postrzegają się jako osoby racjonalne (55 proc.) niż emocjonalne (45 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni postrzegają siebie, jako osoby emocjonalne, częściej też kierują się w życiu emocjami zarówno własnymi, jaki i innych osób. Nieco rzadziej niż mężczyźni są też przekonane, że do końca potrafią kontrolować swoje emocje.

Emocje maleją wraz z dojrzałością. Jak pokazują wyniki badania zdecydowanie bardziej emocjonalne są osoby młodsze. Z wiekiem nabieramy dystansu do życia. Większy wpływa emocji na codzienne życie widać wśród osób młodszych (poniżej 35 lat), podczas gdy najstarsi (55+) mają poczucie, że emocje są rzadziej wyznacznikiem ich decyzji. Najbardziej poszukiwane w życiu emocje to zdaniem Polaków szczęście (61 proc.), radość (51 proc.), a także pewność siebie i zadowolenie (42 proc.). Emocje, których najbardziej nie chcemy odczuwać to wrogość (38 proc.) i gniew (32 proc.).

Emocje są nieodłącznym elementem życia człowieka. Dlatego chętnie poszukujemy doświadczeń, które dostarczają nam emocji, przede wszystkim tych pozytywnych. Szczególnie ważne jest to teraz, w szybko zmieniających się i niepewnych czasach – komentuje prof. Dominika Maison z Katedry psychologii biznesu i innowacji społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka książki „Psychologia konsumenta”.

Nowatorskie kreacje towarzyszące kampanii zostaną wykorzystane w kanałach digital, social media, w tradycyjnych mediach oraz na wewnętrznych nośnikach Bonarki. Koncept kreatywny przygotowała Firma Reklamowa KUC, komunikację digital poprowadzi agencja Ad Prime, działania w social media Well Done Marketing. Za działania public relations odpowiada Core Values PR.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl