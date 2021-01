Bonarka razem z najemcami stawia na Click&Collect

To wynik solidarności z najemcami i ich pracownikami, ponieważ #WspieramyNaszeSklepy. Najemcy, udostępniając możliwość odbioru towaru w sklepie, dbają o utrzymanie miejsc pracy pracowników – a lokalne zakupy pozwalają na ich wsparcie.

Zakupy Click&Collect to także wyjątkowo bezpieczna opcja w kontekście utrzymania odpowiedniego dystansu społecznego – stanowiska odbioru przesyłek u najemców posiadających usługę, zlokalizowane będą blisko wejść do sklepu, zamówienie jest opłacane bezgotówkowo już w trakcie składania go przez internet, a czas kontaktu z personelem może być ograniczony do minimum.

Skorzystanie z możliwości zrobienia zakupów w systemie Click&Collect jest proste i intuicyjne. Wystarczy wejść na stronę www, a następnie w zakładce Click&Collect wybrać sklep i złożyć w nim zamówienie on-line. Każda wizytówka najemcy posiada krótką instrukcję zamówienia przesyłki do wybranego sklepu stacjonarnego. Przewidywany czas realizacji to od kilku do kilkunastu godzin, a o możliwości odebrania przesyłki klienci zostaną poinformowani smsem lub mailem.

Wybierając odbiór osobisty #WspieramyNaszeSklepy. Lokalne zakupy to sposób, by pomóc utrzymać ich miejsca pracy.