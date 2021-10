Bonarka w Krakowie: Ruszają darmowe konslutacje z lekarzami i ekspertami dla kobiet

W dniach od 8 do 15 października krakowianki wysłuchają prelekcji oraz skorzystają z darmowych konsultacji ze specjalistami psychoseksuologii, fizjoterapii uroginekologicznej, profilaktyki zdrowia intymnego oraz dietetyki.

Spotkania odbywać będą się w przytulnej przestrzeni warsztatowej w Bonarce oraz będą transmitowane on-line.

– W Go Healthy Girl angażujemy się już trzeci rok z rzędu. Dobór partnera do tego typu kampanii ma kluczowe znaczenie. Zaufanie i wiarygodność w projektach prospołecznych jest bowiem najważniej-sza. Stawiamy na sprawdzone organizacje, z którymi od lat dobrze nam się współpracuje, a osoby angażujące się we współdziałanie robią to z pasją i wiarą w misję. W zakresie zdrowia kobiet jest to właśnie Fundacja Admoveri z projektem Go Healthy Girl – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager Bonarki.

W poprzednich edycjach Go Healthy Girl w spotkaniach wzięło udział 1200 uczestniczek, a transmisje on-line miały ok. 100 000 wyświetleń. Również w tym roku dzięki współpracy Bonarka będzie miejscem wartościowych warsztatów i wykładów eksperckich, które poruszają bardzo ważną, lecz nieco wstydli-wą w opinii niektórych, tematykę. W ciągu tych kilku dni październikowej edukacji prelegenci poruszą wiele tematów stanowiących filary kobiecego zdrowia, takie jak gospodarka hormonalna kobiety, zdrowa dieta, badania profilaktyczne, w tym profilaktyka raka piersi poprzez aktywność fizyczną, pro-blemy ze zdrowiem psychicznym i życiem seksualnym, rehabilitacja mięśni dna miednicy. Zespół Go Healthy Girl podpowie, jak usprawnić procesy dbania o zdrowie. Między innymi o tym będzie rozmowa z trenerką zdrowia Martą Pawłowską - autorką książki „Jedzenie i inne podjadania” czy eduktorką Agnieszką Szuścik.

- To jak i gdzie rozmawiamy o zdrowiu jest ogromnie ważne! Celem projektu Go Healthy Girl jest mię-dzy innymi normalizacja często tabuizowanych problemów zdrowia intymnego. Przestrzeń Bonarki dało nam w tym aspekcie ogromne możliwości m.in. przytulna sala wykładowa, łatwy dojazd do cen-trum. Z wykładów Go Healthy Girl można skorzystać w przerwie na zakupach czy podczas wypadu na kawę z przyjaciółką. Każda z Pań wychodzi z pakietem wiedzy i upominkami! Tak powinna wyglądać profilaktyka w różowym wydaniu - komentuje Karolina Sztyler, prezes Fundacji i inicjatorka projektu Go Healthy Girl.