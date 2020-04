Bonarka wspiera szpitale

Bonarka przekazała trzecią partię środków ochronnych do krakowskich placówek medycznych. W sumie do 5 szpitali i pogotowia trafiło już blisko 1500 maseczek, ok. 500 przyłbic, kombinezony ochronne, płyny dezynfekujące, a także paczki z napojami i zdrową żywnością dla medyków.

Krakowska Służba Zdrowia od prawie dwóch miesięcy zmaga się z koronawirusem COVID-19. Sytuacja jest bardzo poważna. Z każdym dniem pojawiają się nowi chorzy. Szpitale borykają się z wieloma trudnościami, w tym z brakami w podstawowym asortymencie do ochrony osobistej personelu medycznego. Krakowianie nie są obojętni na los medyków. Powstała oddolna inicjatywa szycia maseczek ochronnych. Pomagają także prywatne firmy.

– Bonarka jest jednym z pierwszych centrów handlowych w Polsce, które dołączyło do akcji #GalerieOtwarteNaPomoc. Jest to inicjatywa, która pokazuje, że konkurujące na co dzień galerie tworzą wspólny front w walce z koronawirusem – mówi Katarzyna Kasprzak, Marketing Manager Bonarki. – Centrum wspólnie ze swoimi najemcami oraz firmami prowadzącymi modernizację obiektu, tj. Reesco i Forhaus, wsparło 5 szpitali i krakowskie Pogotowie. Od prawie dwóch miesięcy doposażamy te placówki w niezbędne środki ochrony osobistej.

Działania Bonarki odbyły się w ścisłej współpracy z placówkami medycznymi. Umożliwiło to przygotowanie wsparcia, które jest realną odpowiedzią na potrzeby krakowskich szpitali.

Bonarka wykorzystuje także swoje media społecznościowe (100 000 fanów) i stronę internetową do zamieszczania komunikatów informacyjno-edukacyjnych oraz promocji ważnych inicjatyw społecznych m.in. wspierania seniorów i osób samotnych.

Bonarka chociaż funkcjonuje w ograniczonym zakresie, jest w pełni otwarta na pomoc, co udowadnia swoimi działaniami. Oprócz dostarczania pomocy materialnej, propaguje postawy prospołeczne i zachęca do angażowania się w oddolne inicjatywy wspierające walkę z koronawirusem. Metody działania Bonarki w dobie kryzysu epidemiologicznego to modelowy przykład odpowiedzialności biznesu za lokalną społeczność.