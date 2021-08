Bonarka z sklepem lokalnej krakowskiej sieci

W Toto Hair Company klienci i klientki kupią w kosmetyki, artykuły barberskie oraz inne niezbędne we fryzjerstwie oraz codziennej pielęgnacji włosów czy zarostu.

Nowy sklep o pow. ok. 55 m kw. zlokalizowany jest na poziomie 0, naprzeciwko kas hipermarketu.

– Poza tym, że mamy w Bonarce marki światowego formatu, to równie chętnie współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami. Toto Hair Company, firma założona w Krakowie, to właśnie przykład biznesu dynamicznie rozwijającego się na rynku lokalnym. W dodatku w ciekawym segmencie, który jak dotąd, nie był u nas reprezentowany. Z pewnością dla klientów i klientek Bonarki otwarcie Toto Hair to bardzo dobra wiadomość – komentuje Justyna Bartosz, Retail Asset Manager NEPI Rockcastle.

Firma Toto Hair Company istnieje od 1993 roku. Aktualnie marka, w ramach swojej strategii rozwoju, stawia na większą obecność w centrach handlowych. Otwarcie salonu w Bonarce jest tego wyrazem.

