Born2Glow w łódzkiej Fuzji

Najemca zajmie w Fuzji 55 mkw. powierzchni.

Będzie to pierwszy lokal tej sieci w Łodzi z szeroką ofertą usługową skierowaną do kobiet.

Komercjalizacja łódzkiej Fuzji nabiera tempa. Spółka Echo Investment podpisała do tej pory kilkanaście umów najmu z konceptami gastronomicznymi i usługowymi, które swoje lokale otworzą w zabytkowych budynkach pofabrycznego kompleksu. Wiele z nich to marki, które ze swoją ofertą pojawią się po raz pierwszy w Łodzi, będą to m. in. Deseo, Bakery, Lecentano, Mucha w Kieliszku czy Zdrowa Krowa.

Natomiast do nowo wybudowanych biurowców już niedługo wprowadzi się łódzki zespół firmy Fujitsu Polska, którego pracownicy będą mogli korzystać m. in. z usług sieci żłobków i przedszkoli Luppo Puppo, oraz restauracji, które także pojawią się w budynkach biurowych. Teraz do grona najemców Fuzji dołączy Born2Glow, koncept oferujący szeroki wachlarz usług beauty, rozwoju osobistego, aktywności fizycznej, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw podejmowanych z myślą o kobietach.

- Fuzja to nasz flagowy projekt w Łodzi, dlatego z wielką uwagą dobieramy najemców kompleksu i ich oferty. Chcemy, żeby mieszkańcy Fuzji, a także jej użytkownicy mieli dostęp do różnorodnych propozycji marek handlowych, usług oraz kawiarni i restauracji tak, by każdy znalazł u nas coś interesującego dla siebie. Nasz nowy najemca - Born2Glow to koncept, który stawia na kobiety, ich pasje oraz rozwój zawodowy i osobisty. Miejsce to z pewnością zyska stałe grono klientek, uzupełniając portfolio Fuzji o ciekawą i nietuzinkową ofertę – mówi Marcin Szlufik, Leasing Manager w Echo Invesment.

Nowy koncept zlokalizowany będzie w udostępnionej już południowej części kompleksu, w pobliżu budynków mieszkalnych, Ogrodów Anny i secesyjnej elektrowni Scheiblera. W historycznym budynku, do którego wprowadzi się najemca, prowadzone są ostatnie prace aranżacyjne, a Born2Glow otworzy swoje podwoje dla pań już we wrześniu tego roku. Jak zapowiada twórczyni konceptu, będzie to miejsce tworzone przez kobiety, dla kobiet.

- Zaplanowaliśmy mnóstwo propozycji, jak kameralne pokazy filmów, kursy makijażu dla kobiet w każdym wieku, tematyczne szkolenia, coaching i mentoring. Będziemy ćwiczyć jogę, słuchać kojących dźwięków tybetańskich mis, miło spędzać czas i po prostu dobrze się bawić w swoim towarzystwie. Planujemy także inspirujące spotkania z "kobietami sukcesu". Wszystko przy filiżance dobrej kawy lub herbaty.

W Born2Glow będzie można także zorganizować na wyłączność prywatny czy służbowy event, a w weekend przyjść na zajęcia ze swoimi pociechami - mówi Anna Kubacka z Born2Glow.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Multifunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo – handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.