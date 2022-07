BowArte Home otwiera showroom w Globis Wrocław

BowArte Home to butikowe studio mebli i wyposażenia wnętrz.

Firma podpisała umowę na najem 256 m kw. powierzchni klasy A w Globis Wrocław.

– Z radością witamy bowArte w gronie naszych najemców. Zaufanie ze strony tak znakomitej firmy designerskiej to dowód na to, że wysoka jakość naszych usług i nieustanne działania w zakresie rewitalizacji powierzchni biurowych przynoszą efekty. W ramach adaptacji biura wymieniamy stare elementy i systemy budynkowe na nowocześniejsze. Dzięki temu obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi projektami biurowymi w regionalnych miastach, a Globis Wrocław jest tego znakomitym przykładem. Jednocześnie kontynuujemy realizację naszych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju nieruchomości i mamy nadzieję, że będzie to kolejny argument dla bowArte, aby korzystać z przestrzeni Globis Wrocław przez wiele kolejnych lat – komentuje Marcin Dondalski, leasing manager w GTC Polska.

bowArte Home to butikowy sklep meblowy, oferujący wyposażenie wnętrz. Firma współpracuje m.in. z twórcami mebli Thonet, Fameg oraz nowoczesnych mebli wypoczynkowych.

– Cieszymy się z przeprowadzki do Globis Wrocław, ponieważ budynek oferuje doskonałą przestrzeń dla naszego showroomu w samym sercu miasta. Biuro jest dla nas nie tylko miejscem pracy, ale także „wizytówką”. Przywiązujemy dużą wagę do dogodnej lokalizacji, ale również ważne są dla nas nowoczesny, elegancki design i zrównoważonym podejście do środowiska. Globis spełnia wszystkie nasze wymagania. Przykładowo, okna od podłogi do sufitu zapewniają dużą ilość naturalnego światła, co jest niezwykle ważne, aby dobrze zaprezentować meble klientom. Mamy nadzieję, że nasz pobyt tutaj przerodzi się w długoterminową, owocną współpracę z GTC – mówi Bogumiła Król, właścicielka bowArte Home.