Bożena Gierszewska-Mroziewicz, Neinver: Outlety podążają własną drogą

Rynek centrów handlowych przechodzi głębokie zmiany – handel zastępuje rozrywka

i usługi, a e-commerce staje się poważnym konkurentem w walce o klienta. Czy outlety opierają się tym zmianom?

Outlety podążają swoją własną drogą, charakterystyczną dla tego segmentu rynku. Ich klienci koncentrują uwagę przede wszystkim na zakupach. Nie poszukują rozrywki, jak kino, kręgle, czy wyszukane restauracje. Kawa i lody to miła przerwa podczas zakupów, a nie cel przyjazdu do outletu i moim zdaniem tak pozostanie. Oczywiście w ofercie Factory czy Silesia Outlet mamy kawiarnie i restauracje, co więcej, będziemy wprowadzać silniejsze marki z tego obszaru. Są też stoiska z sushi czy zdrowymi sokami, które uzupełniają ofertę gastronomiczną. Handel internetowy oczywiście będzie się rozwijał, outletowi łowcy okazji nie zrezygnują jednak z wizyty w centrum, bo cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu z marką i poszukiwania okazji dostępnych od ręki. Badania i doświadczenia branży pokazują zresztą, że najlepszą sprzedaż w internecie generują marki obecne również w centrach handlowych czy wyprzedażowych. Przyszłość to dobre współdziałanie obu tych przestrzeni zakupowych, czyli tzw. omnichannel. O outlety jestem spokojna, jeśli oczywiście zarządcy tych centrów będą inwestować w unowocześnianie obiektów, wprowadzać nowe, silne marki i stawiać na skuteczny marketing.

Jak zmienia się klient outletów?



Klienci w Polsce są coraz bardziej świadomi. Dobrze znają marki, które chcą nosić i szukają ich w outlecie. Chcą robić zakupy w komfortowych miejscach, przypominających tradycyjne centra handlowe. Dlatego wszystkie nasze obiekty przeszły gruntowny proces modernizacji. Mamy nowoczesne przestrzenie zakupowe, z dużymi witrynami, dobrą ekspozycją towarów i przyjaznym oświetleniem. Do tego zielone wyspy relaksu i cały pakiet usług dodatkowych, jak punkty ładowania urządzeń mobilnych, pokoje dla rodziców z dziećmi, place zabaw, miejsca parkingowe dla rodzin, czy ładowarki do aut elektrycznych. Dajemy też możliwość wypożyczenia samochodu na minuty i miejskiego roweru. To wszystko kształtuje pozytywne doświadczenia zakupowe, na których nam bardzo zależy. Jednak kluczem jest dobra oferta marek i atrakcyjne, stale obniżone ceny, bo to jest właśnie magnes przyciągający na zakupy do outletu i znacząca przewaga nad tradycyjnym centrum handlowym.

1

2

3

4