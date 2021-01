Brak zimowych wyprzedaży kolejnym ciosem w rynek retail

Rynek retail mocno odczuje brak sezonu zimowych wyprzedaży. Jak podaje Polska Rada Centrów Handlowych, ograniczenia nakładane na handel od marca 2020 roku już przyczyniły się do powstania strat na rynku retail sięgających łącznie ok. 30 mld złotych.

Szacuje się, że tylko sam styczeń pogłębi tę dziurę o kolejne 6 mld złotych, z czego aż 2 mld złotych kosztować będzie galerie i ich najemców wydłużenie styczniowych obostrzeń.

- Tradycyjnie o tej porze roku powinniśmy być już w szczycie sezonu wyprzedaży. II połowa stycznia zwykle oznaczała kolejną odsłonę przecen, sięgającą nawet 50-70 proc. Lockdown niestety zamroził cały sezon, pozostawiając nas w niepewności. Przez kolejne lockdowny straciliśmy już listopad, potem końcówkę grudnia, która jest szalenie ważna dla dobrego otwarcia sezonu przecen. Tracimy teraz cały styczeń, czyli de facto otwarcie roku - mówi Zbigniew Nowak, dyrektor Gemini Park Tarnów.

- To negatywnie odbija się na kondycji zarówno samych sklepów, które nie mogą wyprzedać leżących w magazynach kolekcji, jak i właścicieli galerii. Ci ostatni bowiem znów tracą znaczną część przychodów z czynszów, ponosząc jednocześnie koszty związane m.in. z utrzymaniem nieruchomości, obsługą długu bankowego czy zwolnieniami najemców z opłat - dodaje.

I niezbyt w ratowaniu sezonu pomaga fakt, że centra handlowe są w części otwarte. - Oferta galerii Gemini Park jest dziś w ok. 30 proc. dostępna dla klienta. W tarnowskim obiekcie działa ponad 40 lokali. Są to jednak przede wszystkim sklepy "new essential" i usługi, które o tej porze roku nie są tak aktywne wyprzedażowo jak np. sklepy z ubraniami, butami, elektroniką, wyposażeniem wnętrz czy artykułami dla dzieci. Co więcej, część działających lokali czeka też na restart całego rynku, aby móc efektywniej prowadzić swoje akcje wyprzedażowe - dodaje.

Rynek w zawieszeniu

Problemem jest jednak nie tylko samo zamrożenie sezonu, ale także brak jednoznacznej i odpowiednio wcześnie podanej informacji, kiedy handel zostanie w pełni wznowiony. Dziś mówi się o 1 lutego, jednak jest to wciąż nieoficjalna informacja.

- W obecnej sytuacji ani najemcy, ani centra handlowe nie są stanie przewidzieć, jak będzie wyglądał sezon, czy będzie krótki i z wysokimi rabatami czy rozciągnie się np. na luty i marzec. Nie ma także możliwości zaplanowania w czasie kampanii czy akcji promocyjnych wspierających przeceny, co jest kluczowe, jeśli myślimy o szybkim ożywieniu sprzedaży po wznowieniu działalności. To bezprecedensowa sytuacja, wyrządzająca bardzo dużo szkód wszystkim uczestnikom rynku - mówi Krzysztof Brączek, dyrektor Gemini Park Bielsko-Biała.