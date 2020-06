Branża centrów handlowych powoli się podnosi. Więcej klientów niż prognozowano

Kluczową rolę w procesie reaktywacji gospodarki odgrywa dbałość o bezpieczeństwo klientów i pracowników, a wszystkie nowe otwarcia objęte są ścisłym rygorem sanitarnym. Z danych zawartych w raporcie RRF Crisis vol. 3 wynika, że aż 81% konsumentów czuje się bezpiecznie podczas robienia zakupów w obiektach handlowych, co świadczy o wzorowych przygotowaniach branży do ponownych otwarć.

4 maja około 70% najemców w centrach handlowych otworzyło swoje przestrzenie. Kolejni najemcy udostępniali je stopniowo zależnie od swoich możliwości operacyjnych, negocjacji w zakresie umów najmu czy też charakterystyki danego obiektu i wcześniejszych osiąganych w nim wyników.

Co cieszy, odwiedzalność obiektów handlowych (footfall) okazała się znacznie wyższa niż prognozowano: w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku kształtowała się - w zależności od dnia - na poziomie od 53% do 68%. Po 18 maja, w pierwszym tygodniu po otwarciu stref gastronomicznych, beauty i rozrywkowych, średni footfall sięgnął powyżej 70% i zależnie od dnia wahał się między 73% a 79%.

Podobne dane zanotowano w ostatnim tygodniu maja, jednak prawdziwy “boom” zobaczyliśmy w przeddzień Dnia Matki (25.05) - średnia odwiedzalność wyniosła aż 93% poziomu z roku 2019. Dane pochodzą z niemal 90 obiektów handlowo-usługowych w całej Polsce, stanowiących 25% całości polskiego rynku (udział pod kątem powierzchni najmu - mkw. GLA).

Trzecia edycja raportu RRF Crisis jest efektem współpracy PRCH z ekspertami firm badawczych: GfK oraz Inquiry.