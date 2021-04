Branża handlowa szuka sposobów na złagodzenie skutków pandemii. Pomysły, przykłady, opinie

Dotknięci pandemią najemcy sklepów szukają sposobów na wyższą konwersję i optymalizację kosztów. Shop in shop oraz remodeling zamkniętych placówek w minicentra dystrybucyjne - to jedne z nich. Opcję pierwszą stosują zarówno marki niszowe, jak i znane brandy. Druga - ze względu na różne bariery - jest rzadkością na polskim rynku.

Pandemia zwiększyła popularność elastycznych rozwiązań, które pomagają optymalizować koszty. W przypadku strategii shop in shop podstawową zaletą jest możliwość wygenerowania oszczędności.

Właściciele obiektów handlowych z reguły przychylnie podchodzą do strategii shop in shop, zauważając w tym szansę za urozmaicenie oferty swojego centrum.

Sieć sklepów SPAR, wraz ze wzrostem zainteresowania artykułami drogeryjnymi, wdraża w swoich placówkach ekspozycje shop-in-shop z produktami kosmetycznymi polskiej sieci drogerii Vica.

W internecie ciekawym przykładem konceptu shop in shop jest umieszczenie produktów marki Marks & Spencer w witrynie sklepu Frisco.pl.

Pandemia skłania niektórych właścicieli do rozważenia alternatywnych sposób konwersji powierzchni, również na cele logistyczne. Jednak wydzielenie części centrum handlowego dla funkcji magazynowych może nie przekładać się na zwiększenie footfallu i atrakcyjności obiektu dla klientów.

Tymczasowy podnajem części lokalu innym markom jest za granicą bardzo popularny. - Dla przykładu brytyjska sieć supermarketów Asda ma podpisane partnerstwa między innymi z Accessorize i Decathlon, a Sainsbury's podpisało wyłączną umowę z Dobbies, wprowadzającą szereg produktów spożywczych do swoich centrów ogrodniczych - wymienia Anna Wysocka, dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Handlowych JLL.

Przypomina, że niektóre modele biznesowe w dużej mierze opierają swoją działalność właśnie na koncepcie shop in shop. Przykładami są tutaj popularne na zachodzie domy towarowe.



Właściciele obiektów handlowych z reguły przychylnie podchodzą do strategii shop in shop, zauważając w tym szansę za urozmaicenie oferty swojego centrum, jak również rozumiejąc, że takie rozwiązanie może pomóc ich najemcom w przyciągnięciu nowych klientów oraz optymalizacji kosztów...

