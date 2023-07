Fast Retailing, właściciel japońskiej sieci sklepów odzieżowych Uniqlo, odnotował rekordowy zysk w trzecim kwartale i podniósł całoroczną prognozę.

Uniqlo to największa z marek w portfelu japońskiego holdingu Fast Retailing – jednego z wiodących globalnych koncernów odzieżowych.

W Europie pod marką Uniqlo działa obecnie ponad 60 sklepów, z czego w Polsce uruchomiono jeden pop-up.

Pierwszy w Polsce sklep Uniqlo mieści się na dwóch piętrach stołecznego budynku Junior na terenie Domów Towarowych Wars Sawa Junior.

W ciągu dziewięciu miesięcy do 31 maja 2023 r. skonsolidowane przychody Fast Retailing wyniosły 2,1435 bilionów jenów (+21,4% rok do roku), a zysk operacyjny wzrósł do 330,5 mld jenów (+21,9%).

Fast Retailing odnotował duży wzrost przychodów i zysków w trzecim kwartale od marca do maja 2023 r.

Marka Uniqlo w regionach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Europy nadal odnotowywała dobre wyniki - poprawiły się również wyniki w Chinach, generując duże wzrosty zarówno przychodów, jak i zysków.

Uniqlo International odnotował znaczny wzrost zarówno przychodów, jak i zysków w pierwszych dziewięciu miesiącach roku fiskalnego 2023, z przychodami rosnącymi do 1,0976 bilionów jenów (+30,5% rok do roku) i zyskiem operacyjnym do 184,1 miliarda jenów (+38,6% rok do roku) -na rok).

Wszystkie rynki w tym segmencie wygenerowały duże wzrosty zarówno przychodów, jak i zysków, generując kolejny postęp w dążeniu do dywersyfikacji naszych filarów zysków - podał Fast Retailing.

Uniqlo Europe wygenerował duże wzrosty przychodów i zysków dzięki dobrej sprzedaży flagowych produktów, takich jak spodnie i lniane koszule.

Optymistyczne prognozy

Japoński koncern zrewidował najnowsze szacunki dotyczące skonsolidowanych wyników za 2023 rok i obecnie oczekuje, że skonsolidowane przychody w całym roku wyniosą łącznie 2,7300 bilionów jenów (+18,6%), zysk operacyjny wzrośnie do 370,0 miliardów jenów (+24,4%), a zysk przypisany właścicielom rodzic do łącznie 260,0 miliardów jenów (-4,9%).

