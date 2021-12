Branża odzieżowa gotowa na 2022 rok. Ceny ubrań poszybują

Branża odzieżowa na całym świecie - od producentów po e-commerce i salony stacjonarne - przygotowuje się do pełnego ożywienia w 2022 roku. Klienci będą jednak musieli zmierzyć się z dużym skokiem cen.

Branża modowa odetchnie z ulgą, gdy ograniczenia podaży i popytu wywołane przez COVID w końcu ustąpią.

Kupujący będą musieli pogodzić się ze skokami cen we wszystkim, od płaszczy po akcesoria.

Branża modowa spodziewa się wzrostu cen w 2022 r. średnio o 3 proc. (dla całego segmentu) - wynika z raportu State of Fashion 2022 przygotowanego przez Business of Fashion i McKinsey & Co. 15 proc. ankietowanych planuje podnieść ceny o ponad 10 proc.

Inflacja w modzie to efekt kilku negatywnych czynników - od niedoborów materiałów i wąskich gardeł w transporcie po rosnące koszty wysyłki - wynika z badania, w którym wzięło udział ponad 220 międzynarodowych menedżerów i ekspertów z branży modowej.

Jak podaje Fortune Daily, oczekuje się, że kryzys podaży i popytu wyrówna się w 2022 roku, a wzrosty w branży modowej będą sięgać 3 proc. do 8 proc. w przyszłym roku, przekraczając poziomy z 2019 roku. Ożywienie ma być najsilniejsze w Chinach i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy Europa, wciąż tkwiąca w ograniczeniach i obostrzeniach, pozostanie w tyle.

Zrównoważony rozwój kluczowy dla branży odzieżowej

Jak wynika z raportu, sukcesywnie rośnie zapotrzebowanie na zrównoważony rozwój, w szczególności na obieg zamknięty i recykling odzieży w obiegu zamkniętym. Według Textile Exchange, odzież wyprodukowana w duchu zrównoważonego rozwoju stanie się głównym nurtem w 2022 roku.

Hamulcem w rozwoju eko-rozwiązań są braki technologiczne. Około 68 proc. badanych dyrektorów z branży modowej stwierdziło, że niedojrzałość rozwiązań technologicznych powstrzymała ich przed zwiększeniem skali odzieży z recyklingu, podczas gdy 60 proc. samodzielnie zajęło się problemem i stwierdziło, że inwestują w nową technologię recyklingu w obiegu zamkniętym.