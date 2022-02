BREEAM potwierdził oszczędność Outlet Park w Szczecinie

Outlet Park w Szczecinie otrzymał certyfikat BREEAM In-Use na poziomie Excellent w dwóch kategoriach – Asset Performance i Building Management. Oznacza to, że budynek jest zarządzany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, czyli obniżył zużycie m.in. energii i wody.

Outlet Park w Szczecinie należy do EPP.

Wykorzystanie energii w Outlet Parku kontroluje Evolution System, który pozwala na identyfikację największych źródeł obciążeń oraz umożliwia analizę i eliminację nieekonomicznych przekroczeń, wpływających na nadmierną emisję CO2.

Obniżenie zużycia energii w centrum zapewniła częściowa wymiana oświetlenia na LED na parkingu, która w efekcie końcowym da energooszczędność na poziomie aż 60 proc.

Przed przystąpieniem do programu certyfikacji udoskonalono także system segregacji odpadów. Z kolei instalacja perlatorów baterii w umywalkach w łazienkach oraz słuchawek prysznicowych w natryskach, znajdujących się w pomieszczeniach socjalnych pozwoliła na oszczędność wody o 65 proc.

W Outlet Parku zadbano także o otoczenie obiektu i jego bioróżnorodność, m.in. poprzez montaż 35 budek lęgowych dla ptaków. Na terenie przynależącym do centrum zasadzono również drzewa, a część obszaru pozostawiono do naturalnego porośnięcia przez roślinność – koszenie odbywa się tam raz na 12 miesięcy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Szansa na wyższe oceny

– Dzięki wprowadzonym zmianom i ulepszeniom, budynek naszego centrum nie tylko spełnił wyśrubowane standardy certyfikacji BREEAM In-Use, ale też osiągnął bardzo wysoki wynik. To dla nas ogromne wyróżnienie i powód do dumy. W tym roku planujemy m.in. kontynuować nasadzenia drzew. Poprzez nasze starania chcemy podnieść ocenę w kolejnych latach, ponieważ przełoży się to na przyjazność otoczeniu – komentuje Agnieszka Pilarska, dyrektor Outlet Parku Szczecin.

Przeczytaj także: Studio Planowania IKEA w Galerii Echo. Pierwsze takie w regionie



Znany na całym świecie system certyfikacji BREEAM In-Use pozwala ocenić efektywność energetyczną, gospodarkę wodną i odpadami oraz wartość ekologiczną danego obiektu. Przy ocenie obiektów handlowych pod uwagę brany jest sam budynek (Asset Performance), jak i zarządzanie nim (Building Management).

Outlet Park, największe i jedyne centrum wyprzedażowe w regionie zachodniopomorskim, dysponuje ponad 28 tys. mkw. powierzchni najmu. Projekt łączy centrum wyprzedażowe z funkcjami typowymi dla regularnego centrum handlowego. Znajduje się tu 120 sklepów oraz punktów usługowych oraz m.in. supermarket Netto, przychodnia Dom Lekarski, klub fitness Calypso oraz 7-salowe kino sieci Helios.