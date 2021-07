Bricoman inwestuje w fotowoltaikę

Sklep Bricomana w Gdańsku Kowalach jest pierwszą placówką sieci, która zainwestowała w instalację fotowoltaiczną, która pozwoli w dużym stopniu uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii. Nowa instalacja na dachu sklepu w Gdańsku osiąga moc prawie 100 kWp i składa się z 288 modułów połączonych w dwie oddzielne instalacje.

Istniejąca instalacja fotowoltaiczna pozwala na na pokrycie zapotrzebowania sklepu na oświetlenie, a w dni wolne od handlu cała wyprodukowana nadwyżka sprzedawana jest do sieci. Co warto podkreślić, zainstalowane panele fotowoltaiczne to jednocześnie produkty, które znajdują się w regularnej ofercie dla klientów, co stanowi dodatkowe potwierdzenie ich efektywności i opłacalności.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Bricoman Polska stawia na inteligentne dachy



- Pomimo szerokiej dyskusji dotyczącej przyszłości fotowoltaiki w Polsce, zauważamy stale rosnące zainteresowanie tym źródłem pozyskiwania energii, zarówno wśród klientów firmowych, jak i indywidualnych - tłumaczy Marcin Nowakowski, dyrektor sklepu Bricoman w Gdańsku.

Produkty i rozwiązania dla domu energooszczędnego to jedna ze znaczących kategorii w ofercie Bricomana, W ciągłej sprzedaży internetowej i stacjonarnej klienci mogą wybrać najbardziej dopasowane do swoich potrzeb rozwiązania nie tylko z zakresu fotowoltaiki, ale również pompy ciepła, rekuperację, izolacje i inne. Bricoman poza samym rozwiązaniem dodatkowo umożliwia współpracę z instalatorami w zakresie ww. rozwiązań.

Bricoman potraktował instalację w Gdańsku jako pilotaż projektu montażu podobnych urządzeń na pozostałych sklepach sieci. Dzięki instalacji w Gdańsku możliwe będzie pozyskanie danych, które pozwolą jeszcze lepiej zaprojektować kolejne instalacje.