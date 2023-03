Sieć supermarketów Bricomarché urosła o trzy sklepy w Łowiczu, Płońsku i Zdzieszowicach.

Na mapie Polski powstały trzy kolejne punkty sprzedaży wiodącej sieci supermarketów z kategorii „dom i ogród”.

22 marca Bricomarché otworzyło franczyzowe placówki w Łowiczu, Płońsku i Zdzieszowicach.

Marka osiągnęła tym samym liczbę 189 sklepów w Polsce.

Dzięki otwarciom nowych punktów, powierzchnia handlowa sieci zwiększyła się łącznie o 7,2 tys. mkw. z czego prawie 4,4 tys. mkw. stanowią sale sprzedaży, a 2,8 tys. mkw. to przestrzeń przeznaczona pod zewnętrzne ogrody. Każdy ze sklepów oferuje ponad 20 tys. mkw. artykułów w pięciu kategoriach: dekoracje, majsterkowanie, gospodarstwo, budowanie oraz ogród.

Od pierwszych dni funkcjonowania klienci mogą także dokonywać zakupów drogą internetową.

Zyskują także dostęp do promocji oraz akcji handlowych realizowanych cyklicznie przez centralę zakupową sieci we współpracy z właścicielami sklepów.

Sklep w Łowiczu poprowadzony jest przez nowego franczyzobiorcę, z kolei placówki w Płońsku i Zdzieszowicach to kolejne supermarkety przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą skalować swój biznes w ramach sieci Bricomarché.

– Dla sieci Bricomarché pierwszy kwartał tego roku to czas intensywnego rozwoju. Zgodnie z założeniami otwieramy kolejne punkty sprzedaży, wzmacniając tym samym pozycję na polskim rynku – mówi Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché.

–W najbliższym czasie pod znakiem Bricomarché dołączą do sieci kolejne sklepy, które działały do tej pory jako placówki rodzinne, zrzeszone pod szyldem innych operatorów. Jest to przykład równolegle realizowanej ekspansji sieci w formule przyłączeń, w ramach której Bricomarché i Grupa Muszkieterów zapewniają swoim partnerem kompleksowy pakiet wsparcia, od szkoleń, marketing, IT, aż po zakupy czy logistykę – dodaje.

Szczegóły o nowych sklepach Bricomarché:

Bricomarché w Łowiczu:

adres sklepu: Łowicz, ul. Ułańska 12,

powierzchnia sali sprzedaży: 1234 mkw.,

powierzchnia ogrodu zewnętrznego: 1004 mkw.

Bricomarché w Płońsku:

adres sklepu: Płońsk, ul. Rzemieślnicza 6,

powierzchnia sali sprzedaży: 2136 mkw.,

powierzchnia ogrodu zewnętrznego: 1050 mkw.

Bricomarché w Zdzieszowicach:

Adres sklepu: Zdzieszowice, ul. Nowa 9,

powierzchnia sali sprzedaży: 1000 mkw.,

powierzchnia ogrodu zewnętrznego: 800 mkw.

