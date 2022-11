Bricomarché, czołowa sieć supermarketów „dom i ogród” w Polsce, nie zwalnia tempa i zgodnie z zapowiedziami otwiera kolejny sklep „Pod Znak”.

Bricomarché kontynuuje w ten sposób strategię przyłączeń.

Nowa placówka otwarta została 30 listopada br. w Zamościu.

Tym samym sieć liczy 185 punktów sprzedaży.

Zamość to kolejne, nowe miejsce na mapie Polski, w którym pojawia się marka Bricomarché. Stało się to możliwe dzięki decyzji właścicieli rodzinnej spółki z tego miasta. Niezależni przedsiębiorcy, ojciec i synowie, skorzystali z oferty Grupy Muszkieterów. Dostosowali swój sklep do standardów sieci dzięki wsparciu serwisów centrali zakupowej. Od tej pory mogą czerpać korzyści z doświadczeń, pozycji na rynku oraz oferty, jaką kieruje do swoich partnerów i klientów sieć Bricomarché.

Współpraca z tak renomowanym szyldem to krok w dobrym kierunku. Jesteśmy pewni, że zmiany, na które się zdecydowaliśmy, przyspieszą nasz rozwój i przyniosą dobre rezultaty. Bricomarché to czołowa sieć w kategorii sklepów DIY i wierzymy, że wspólnie zaproponujemy naszym klientom jeszcze lepsze doświadczenia zakupowe. Przyłączenie naszego sklepu „Pod Znak” Bricomarché nie tylko przeniesie naszą ofertę na wyższy poziom, ale także pozwoli nam czerpać cały szereg dodatkowych korzyści ze skali działalności oraz długoletniego doświadczenia Grupy Muszkieterów – mówi Jakub Śliwa, współwłaściciel sklepu w Zamościu.

Muszkieterowie zapewniają wsparcie techniczne podczas przyłączenia, a właściciele mogą na nie liczyć także w każdym momencie działania obiektu. Zgodnie z założeniami Grupy pozostają oni jednak niezależni i będą mieć pełną dowolność podejmowania decyzji dotyczących prowadzenia własnej placówki.

Rozwiązania, jakie proponujemy przedsiębiorcom, wpływają na ekspansję marki Bricomarché. Zauważamy, że nowe możliwości są interesującą opcją dla przedsiębiorców, którzy są od lat obecni na lokalnych rynkach, a jednocześnie cenią sobie rozpoznawalność naszego szyldu. Cieszymy się, że osoby mające duże doświadczenie w handlu i dobre rozeznanie miejscowych uwarunkowań, widzą swój rozwój w dłuższej perspektywie wspólnie z Grupą Muszkieterów. Jednocześnie jesteśmy przekonani, iż obecna sytuacja rynkowa przyspieszy proces konsolidacji handlu detalicznego. Tym samym wsparcie takiego partnera jak Grupa Muszkieterów w zakresie logistyki, marketingu, IT, zakupu produktów i usług, odegra absolutnie kluczową rolę dla tych rodzinnych przedsiębiorstw w walce o klienta, ale i w dążeniu do poprawy rentowności – mówi Marc Dherment, Dyrektor Generalny Grupy Muszkieterów w Polsce.

Sklep Bricomarché w Zamościu, przy ul. Szczebrzeskiej 35, ma halę sprzedażową liczącą blisko 1220 mkw. oraz usytuowany na zewnątrz ogród i dział budowlany o łącznej o powierzchni 700 mkw. Przy sklepie znajduje się 56 miejsc parkingowych. Supermarket jest otwarty od poniedziałku do soboty oraz w niedziele handlowe w godz. 8.00-20.00.

