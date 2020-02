Bricomarché powiększa sieć

26 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie sklepu Bricomarché w Bytomiu. To już drugi supermarket Bricomarché działający w tym mieście, 11. w województwie śląskim i 164. w Polsce.

– Cieszymy się, że w odstępie zaledwie połowy roku otworzyliśmy kolejny sklep, dzięki któremu mieszkańcy Bytomia i okolicznych miast zyskają łatwiejszy dostęp do produktów z działów: artykuły budowlane, majsterkowanie, ogród i dekoracja – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna Bricomarché w Polsce. – Drugie Bricomarché w Bytomiu do najlepszy dowód na to, że nasza oferta produktowa została doceniona przez lokalną społeczność - dodaje.

Nowo otwarty sklep Bricomarché został zlokalizowany przy ulicy Zabrzańskiej 33. Łączna powierzchnia supermarketu wynosi 2,2 tys. mkw i pozwala zaoferować klientom dostęp do 29 tys. artykułów typu DIY. W pobliżu sklepu zlokalizowany został ogród zewnętrzny liczący 1 tys. mkw. oraz parking mieszczący 100 aut. Klienci Bricomarché będą mogli skorzystać z dodatkowych usług takich jak transport zamówionego towaru, cięcie blatów czy wycinanie otworów w zlewozmywakach.

– Otwarcie drugiego sklepu Bricomarché w Bytomiu niesie za sobą wiele korzyści dla okolicznych mieszkańców. Gwarantuję, że sklep przy ulicy Zabrzańskiej 33 zapewni swoim klientom nie tylko atrakcyjne ceny, ale przede wszystkim fachowe doradztwo naszych pracowników – mówi Marek Gawliński, właściciel dwóch supermarketów Bricomarché w Bytomiu. – Cieszę się, że od teraz Bytomianie skorzystają z oferty Bricomarché także w innej części naszego miasta.