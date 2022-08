Bricomarché ułatwia remonty z nową odsłoną konceptu

Sieć zarządzana przez Grupę Muszkieterów na nowo zaprojektowała układ sklepu, tworząc wyraźną ścieżkę klienta i ma to ułatwić zapoznanie się z pełną ofertą produktową w jak najwygodniejszy sposób.

Nowy koncept to m.in. odświeżony wygląd, a jego głównym wyróżnikiem jest ścieżka odpowiadająca cyklowi życia projektu remontowego.

W nowej odsłonie będą otwierane wszystkie placówki spod szyldu Bricomarché w Polsce.

Nowy koncept Bricomarché, wiodącej sieci supermarketów na rynku DIY, powstał we współpracy z firmą doradczą PricewaterhouseCoopers. Podstawową zmianą, jaką wprowadza, jest zupełnie nowy układ, zaprojektowany tak, by przeprowadzać klienta przez kolejne działy analogicznie do kolejnych etapów remontu. Sklep w nowej odsłonie będzie podzielony na 6 obszarów: strefa sezonowa, inspiracje, technika i instalacje, materiały wykończeniowe, narzędzia do pracy oraz sprzątanie i AGD. Zachowane przy tym zostaną dwie niezależne misje zakupowe – zagospodarowanie ogrodu i materiały budowlane, które zyskają większą powierzchnię zarówno w środku, jak i na zewnątrz obiektu.

Zanim zaprojektowano ostateczny układ sklepu, sieć przeanalizowała wszystkie 56 rodzin produktowych w swojej ofercie. Spośród nich wybrano 8 najważniejszych dla klientów, nazywanych gamami desygnacyjnymi: elektronarzędzia, gospodarstwo domowe, płytki, stolarka, farby, plener, nawozy i środki ochrony oraz kwiaciarstwo. Gamy te mają wyróżniać sieć i budować wizerunek sklepu specjalistycznego, a ponadto sprawić, że Bricomarché stanie się marketem DIY pierwszego wyboru.

Nowa ścieżka klienta w Bricomarché

Nowa ścieżka klienta jest zgodna z kluczowymi powiązaniami rodzin produktowych i ma budować przewagę konkurencyjną sieci. Wśród pozostałych udogodnień są m.in. przestronna ekspozycja sezonowa, optymalne oświetlenie, funkcjonalny układ regałów oraz czytelna nawigacja po sklepie. Ważną część stanowić będzie strefa hobby, a produkty dla pasjonatów znajdą się w najbardziej atrakcyjnych miejscach, jak również zwiększą swoją obecność przy kasach. Wnętrze sklepu w nowym koncepcie zyska nowoczesną formę, zgodną z aktualnymi trendami aranżacyjnymi.

– Pracę nad nowym konceptem zaczęliśmy od analizy obecnych trendów, zarówno na rynku polskim, jak również największych rynkach zagranicznych. Materiał, jaki zebraliśmy, okazał się kopalnią wiedzy oraz praktycznych rozwiązań, które postanowiliśmy wdrożyć w naszych sklepach. Stworzyliśmy układ sklepu, po którym klient będzie poruszał się naturalnie, a nasz koncept nazwaliśmy konceptem opowiadającym historię – mówi Jacek Paszke, Prezes sieci Bricomarché w Polsce.

Intuicyjny układ w nowej odsłonie sklepu Bricomarché prezentuje pełną ofertę i podkreśla jej atrakcyjność, gwarantując klientom wygodę i łatwość zakupów. Badania przeprowadzone przez Bricomarché w sklepie testowym potwierdzają, że koncept został dobrze przyjęty przez klientów, a najbardziej doceniają w nim czytelność prezentowanej oferty.

Cztery nowe formaty Bricomarché

Bricomarché pracuje obecnie nad 4 nowymi formatami sklepów o powierzchni 1 tys., 1,5 tys., dwa tys. oraz 3,2 tys. mkw. Trwają przygotowania do uruchomienia ergonomicznych obiektów dopasowanych do potencjału każdej lokalizacji oraz jej otoczenia konkurencyjnego. Nowe placówki będą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji oraz łatwością rozbudowy.

Obecnie sieć Bricomarché liczy 181 placówek, a w planach są kolejne otwarcia, w tym re-otwarcia pod szyldem Bricomarché niezależnych sklepów działających dotychczas jako biznesy rodzinne polskich przedsiębiorców. Dzięki temu istniejące na rynku sklepy będą mogły czerpać dodatkowe korzyści ze współpracy z Grupą w wielu obszarach, takich jak zaopatrzenie w stałe gamy produktów czy specjalne promocje.