Bricomarché zapłaciło ponad 10 mln zł podatku z I półrocze lokalnym urzędom

Bricomarché, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 wrz 2020 11:52

Właściciele sklepów Bricomarché regularnie odprowadzają podatek dochodowy do urzędów skarbowych, które następnie zasilają budżety poszczególnych gmin. Tylko w pierwszym półroczu 2020 roku wysokość odprowadzonego przez Bricomarché podatku dochodowego wyniosła ponad 10 milionów złotych. Obecnie w Polsce jest 168 sklepów sieci, które działają we wszystkich województwach. Sieć z produktami do domu i ogrodu jest obecna w Polsce od 20 lat.