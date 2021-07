Bricomarche ominie niedzielny zakaz handlu i stanie się placówką pocztową?

Bricomarche korzysta z tych samych regulacji, które pozwalają na pracę w niedzielę sieciom spożywczym.









Co najmniej kilka sklepów sieci Bricomarche będzie działać we wszystkie niedziele. Placówki w Poznaniu i Pabianicach już zapraszają swoich klientów na zakupy także w niedziele objęte zakazem handlu. Czynny we wszystkie niedziele będzie też market w Białogardzie - czytamy na next.gazeta.pl.