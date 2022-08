Bricomaty Bricomarché dostępne w blisko 100 sklepach

Na przestrzeni dwóch ostatnich lat segment e-commerce dynamicznie się rozwinął, a według ekspertów ma przed sobą perspektywy dalszego wzrostu. Na potrzeby klientów w tym zakresie odpowiada sieć supermarketów z kategorii „dom i ogród" Bricomarché, udostępniając im Bricomaty. Ze specjalnych boksów do odbioru produktów zamówionych online można korzystać już w blisko 100 lokalizacjach na terenie całego kraju.

Bricomaty przed supermarketami Bricomarché to specjalne boksy do bezkontaktowego odbioru produktów zamówionych online.

Obecnie klienci mogą skorzystać z 98 Bricomatów w całej Polsce.

W planach jest uruchomienie większej ilości tych maszyn.

Bricomaty to specjalne boksy do bezkontaktowego odbioru produktów zamówionych online, które znajdują się przed supermarketami Bricomarché. W tej chwili klienci mogą skorzystać z 98 Bricomatów w całej Polsce, a w planach jest uruchomienie kolejnych maszyn. Odbiór zamówienia w urządzeniu odbywa się w wygodny i bardzo prosty sposób – klient może zrobić to o dowolnej porze dnia, wprowadzając na ekranie podany podczas dokonywania zakupów numer telefonu oraz kod dostępu, który otrzymał drogą SMS.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Boksy do odbioru zamówień internetowych wprowadziliśmy już w 2019 roku. Aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby klientów, przeprowadziliśmy szczegółową analizę koszyków zakupowych i dopasowaliśmy urządzenia do ich najczęstszych wyborów. Dzięki temu mogą oni wygodnie odbierać zamówienia online z naszej bogatej oferty produktów budowlanych, remontowych, do dekoracji wnętrz i ogrodu – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, Dyrektor Generalna sieci Bricomarché w Polsce.