Browary Warszawskie w pełni odnowione, The.Clinic już przyjmuje klientów

Współczesna odsłona obiektu to klinika medycyny estetycznej, dermatologii, ginekologii, urologii oraz chirurgii plastycznej.

Otwarcie The.Clinic dopełni zarówno proces komercjalizacji Browarów Warszawskich, jak i rewitalizacji budynków historycznych.

- The.Clinic, to miejsce, w którym stawiamy na najnowocześniejsze technologie, najwyższej klasy specjalistów w swoich dziedzinach, innowacyjne zabiegi, dedykowaną linię dermokosmetyków The Dermocosmetics oraz kompleksowe podejście do potrzeb pacjentek i pacjentów w myśl hasła „enhance your beauty” – mówi dr Paweł Dybciak, współwłaściciel marek The.Clinic, The.Dermocosmetics, The.Hospital oraz członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.

Klinika mieści się w zrewitalizowanym, zabytkowym budynku Laboratorium na terenie Browarów Warszawskich, zajmując trzy jego poziomy. Budynek powstał w 1827 roku i miał przeznaczenie mieszkalno-administracyjne, należał do pierwszego założonego w tym miejscu browaru Suchockiego, następnie przez lata pełnił funkcję laboratorium browaru Haberbuscha i Schiele.

The.Clinic w Browarach Warszawskich czeka na klientów. Fot. mat. pras.

Autorem projektu wnętrz The.Clinic jest renomowane biuro MOKAA Architekci. - Minimalistyczne rozwiązania, wiodące w trendach światowego wzornictwa, zostały wpisane w istniejącą, zabytkową formę historycznego budynku. Wykorzystane w projekcie materiały, zastosowane w nim geometryczne formy i proste linie oraz kolorystyka sprawiają, że pomieszczenia wyróżniają się wyrafinowanym charakterem i są spójne z całym konceptem – mówi mgr inż. Anna Lorenz architekt prowadzący, współwłaściciel Pracowni MOKAA Architekci.

- To wyjątkowo atrakcyjne dopełnienie oferty Browarów Warszawskich. Z The.Clinic zamykamy listę najemców najmodniejszej i najbardziej nagradzanej inwestycji w kraju. Browary zyskują najbardziej prestiżową w Warszawie klinikę medycyny estetycznej z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, z listą wybitnych ekspertów. Nie mamy wątpliwości, że to otwarcie potwierdza znakomitą reputację Browarów Warszawskich oraz ostatecznie pokazuje, że jest to najlepszy adres na mapie Warszawy – mówi odpowiedzialna za proces komercjalizacji Karolina Prędota Krystek, Head of Food and Beverage w Browarach Warszawskich.