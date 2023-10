Sieć Bubu Bubble Tea planuje otwarcia lokali w miejscowościach turystycznych. Mają pojawić się nie tylko w galeriach handlowych, ale również jako inne lokale stacjonarne oraz przyczepy mobilne.

Bubu Bubble Tea ma dziś w Polsce 30 punktów sprzedaży.

Sieć franczyzowa należy do Multi Ice Group.

Pomysły Bubu Bubble Tea są zaprojektowane tak, aby przyciągnąć dzieci i młodzież, główną grupę docelową marki.

Bubu Bubble Tea, żeby przyciągnąć franczyzobiorców oferuje niski wkład własny, co sprawia, że inwestycja jest dostępna dla szerszego grona przedsiębiorców.

- Firma przygotowuje atrakcyjny pakiet korzyści na start o wartości 10 tysięcy złotych, który obejmuje zatowarowanie, promocję i reklamę wśród klientów, co jest wsparciem na początek działalności. Dodatkowo, Bubu Bubble Tea zapewnia pełne wsparcie na każdym etapie inwestycji, włącznie z dedykowanym opiekunem, który pomaga rozwiązywać problemy i rozwiewać wątpliwości franczyzobiorców – mówi Radosław Charubin, CEO Multi Ice Group.

Jeden z lokali Bubu Bubble Tea. Fot. mat. pras.

– Planowane jest również otwieranie lokali w miejscowościach turystycznych, co może przyczynić się do dalszego wzrostu marki. Nowe punkty Bubu Bubble Tea mogą się pojawiać nie tylko w galeriach handlowych, ale również jako lokal stacjonarny oraz mobilna przyczepa. Dzięki różnym formatom lokalizacji, Bubu Bubble Tea może dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i zaspokajać potrzeby różnych grup klientów. To elastyczne podejście do lokalizacji pomaga zwiększyć zasięg i efektywność swojej obecności na rynku – wyjaśnia szef Multi Ice Group.

Lokalizacja skrojona na Bubu Bubble Tea

Bubu Bubble Tea oferuje różne formaty, jego wybór zależy od konkretnej lokalizacji oraz preferencji franczyzobiorcy.

– Takie podejście pozwala marki dostosować się do różnych rodzajów otoczenia. Przy doborze lokalizacji Bubu Bubble Tea kluczową rolę odgrywają atrakcyjne miejsca, które przyciągają młodą klientelę. Lokalizacje w galeriach handlowych oraz miejscowościach turystycznych są szczególnie preferowane, ponieważ tam można efektywnie dotrzeć do docelowej grupy klientów – zdradza Radosław Charubin.

Co marka robi żeby skutecznie trafić do klienta?

Marka Bubu Bubble Tea podejmuje różne działania, aby skutecznie dotrzeć do klientów. Wdraża strategie promocyjne i reklamowe, które są ukierunkowane na jej docelową grupę, czyli młodzież i dzieci. Ponadto, marka projektuje lokale w sposób atrakcyjny dla tej grupy wiekowej, co sprawia, że są one bardziej przyciągające. Oferta produktowa również jest dostosowana do preferencji młodszych konsumentów, co pomaga w trafić do klienta w skuteczny sposób.

Marka Bubu Bubble Tea również mierzy się rosnącą inflacją. Regularnie przegląda koszty operacyjne oraz dostosowuje cen produktów w miarę potrzeb. Dodatkowo, firma stara się minimalizować wpływ inflacji na marże.

BuBu Tea to franczyza. Warianty BuBu Tea to sklep stacjonarny w galerii i przyczepa mobilna. Marka zadebiutowała latem 2022. - Stworzyliśmy designerską i lifestyle'ową markę, która z daleka uśmiecha się do ludzi i zaprasza do siebie. Obok naszych przyczep BuBu Tea nie da się przejść obojętnie - mówi Sylwia Ramotowska opiekun franczyzy. Marka posiada bazę ponad 300 gotowych, atrakcyjnych lokalizacji w całej Polsce, m.in. przy największych hipermarketach.

BuBu Bubble Tea to marka należąca do Multi Ice Group. Marka ma ponad 18 lat doświadczenia. Firma ma w swoim portfolio także trzy inne franczyzy: LodyBonano, “u Lodziarzy” Wytwórnia Lodów Polskich oraz Crazy Dog. W sumie pod ich szyldami działa blisko 300 lokali w całym kraju.

