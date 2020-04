Budowa centrów handlowych mocno wyhamuje

22 kwi 2020

Rynek handlowy mocno odczuwa skutki panującej epidemii koronawirusa. Sytuacja przekłada się także na aktywności deweloperów. Na koniec I kw. br. w budowie było 400 tys. mkw. powierzchni handlowej, jednak do końca roku do użytku uda się oddać tylko ok. 140 tys. mkw. To oznacza, że cały rok 2020 zostanie zamknięty z aż 50 proc. spadkiem podaży względem 2019 roku – wynika z raportu CBRE.