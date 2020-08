Budowa centrum handlowego Karuzela w Ełku wkracza w końcową fazę

– Prace postępują zgodnie z harmonogramem, zaczęły się już roboty wykończeniowe w sklepach, a całość będzie gotowa do otwarcia w IV kwartale tego roku. W ostatniej fazie na budowie pracuje 400-500 robotników, rozpoczęła się również budowa stacji paliw. Trwają prace drogowe przy ulicy Ciepłej, na której powstanie rondo na granicy ze sklepem Castorama – mówi Magdalena Dobrowolska koordynująca prace ze strony inwestora.



– Dostrzegamy zwiększone zainteresowanie klientów centrami handlowymi w formule parków handlowych jak Karuzela w Ełku. Koronawirus nie zmienił zasadniczo zachowań zakupowych ale przyspieszył ich ewolucję przesuwając zwiększone zainteresowanie klientów z wielopoziomowych galerii do parków handlowych. Wydaje się że mniej powierzchni wspólnych kupujący odbierają jako bardziej bezpieczne środowisko – mówi Grzegorz Pękalski, członek zarządu Karuzela Holding Sp. z o.o. Większość oferty Karuzeli w Ełku to sklepy z modą ale będą również lokale jak piekarnia czy sklep z mięsem i wędlinami które zaspakajają potrzeby codziennych zakupów” – dodaje Pękalski.



Karuzela przy ulicy Przemysłowej w Ełku będzie największym obszarowo obiektem handlowym w województwie warmińsko-mazurskim gdzie na obszarze około 10 hektarów zrealizowane będą obiekty o powierzchni ponad 21 tysięcy mkw. Poza sklepami modowymi powstaje również hipermarket bi1 i stacja paliw.

Swoje sklepy otworzą tu m.in. hipermarket spożywczy b1, sklepy z modą: Sinsay, Cropp, House, CCC, KIK, Pepco, Tedi, Moda Max z elektroniką – Media Expert i sportowy – Martes Sport.

