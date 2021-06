Budowa Galerii Andrychów zmierza ku finałowi

Uroczyste zawieszenie wiechy nad Galerią Andrychów odbyło się 24 czerwca.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, inwestorów – Acteeum Group i Equilis Europe, jak również sklepów i firm zaangażowanych w powstanie obiektu.

Zawieszenie wiechy na szczycie konstrukcji Galerii Andrychów poprzedziło przygotowanie symbolicznego aktu erekcyjnego, który podpisali: Tomasz Żak, burmistrz Andrychowa, Monika Woźniak-Zawioła, Head of Retail w Equilis Europe, Tomasz Szewczyk, partner zarządzający w Acteeum Group oraz Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Zarządu Karmar S.A.

- Dzisiejsza uroczystość to znak, że prace budowlane z każdym dniem przybliżają nas do otwarcia najbardziej atrakcyjnego miejsca zakupów dla mieszkańców Andrychowa i regionu. Dzięki naszemu zdeterminowaniu i współpracy partnerów, obecne szczególne okoliczności nie opóźniły rozpoczęcia budowy, ani nie zatrzymały procesu inwestycyjnego. Pomimo okoliczności, jakie towarzyszą realizacji tego projektu, Galeria Andrychów szybko nabrała kształtów. Nie możemy doczekać się powitania pierwszych klientów jesienią tego roku – mówi Monika Woźniak-Zawioła, Equilis Europe.

Prace nad budową galerii ruszyły w październiku ubiegłego roku. Andrychowski park handlowy na łącznej powierzchni blisko 24 tys. mkw. do wynajęcia pomieści ponad 30 sklepów, w tym supermarket Lidl, market budowlany Leroy Merlin, a także marki takie jak CCC, SMYK, Rossmann, Media Expert, Martes Sport, Jysk, KiK, Sinsay, House, Cropp, Deichmann, Diverse, Pepco, Dealz, Hebe czy Komfort.

- Dziękujemy władzom Andrychowa za profesjonalną współpracę przy tej inwestycji, a firmom zaangażowanym w jej realizację, za sprawne działanie. To ważny projekt dla lokalnej społeczności, która zyska wygodny dostęp do popularnych sklepów bez konieczności dojeżdżania do innych miast. Postępy budowy idą w parze z błyskawicznym tempem komercjalizacji – Galeria Andrychów na kilka miesięcy przed planowanym otwarciem jest praktycznie w całości wynajęta – dodaje Tomasz Szewczyk, Acteeum Group.