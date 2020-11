Burger King zachęca do zamawiania u konkurencji

"Zamówcie z McDonald's. Nie przypuszczaliśmy, że kiedykolwiek Was o to poprosimy. Tak samo, nie przypuszczaliśmy, że będziemy Was zachęcać do zamawiania z KFC, Pizza Hut, Starbucks, DaGrasso, Dominos, Dominium, Max Burgers, Pasibusa oraz wielu innych restauracji, których nie sposób tutaj wymienić" - taką prośbę kieruje w mediach społecznościowych Burger King do swoich klientów w imię wsparcia gastronomii w trudnym dla gastronomii czasie.

"Nie myśleliśmy, że będziemy Was o to prosić, ale te restauracje zatrudniają tysiące pracowników, którzy w tym momencie potrzebują Waszego wsparcia" - czytamy w apelu, jaki Burger King Polska wystosował do swoich fanów na Facebooku. "Jeśli chcecie pomóc, to nie wahajcie się i zamówcie coś pysznego z szybkim i bezpiecznym dowozem do domu albo w Drive Thru. Wiemy, że Whopper to najlepsza opcja, ale zamówienie Big Mac'a wydaje się też teraz spoko opcją".

Apel sieci nie jest inicjatywą wyłącznie polskiego oddziału. Pomysłodawcą był brytyjski Burger King, który 3 listopada opublikował ten sam apel (uwzględniający lokalną konkurencję) na swoim Twitterze.

Przypomnijmy, od 5 listopada do co najmniej 2 grudnia w Wielkiej Brytanii będzie obowiązywał pełen lockdown. Brytyjczycy będą mogli wychodzić z domu jedynie do pracy - o ile nie mogą pracować zdalnie. Dozwolona będzie też rekreacja na świeżym powietrzu. Z kolei w Polsce restauracje, kawiarnie i bary mogą sprzedawać jedynie posiłki na wynos od 24 października aż do odwołania.

